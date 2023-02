“The Flash” con Michael Keaton, “Transformers”, “Guardianes de la galaxia Vol. 3″ y “Elemental” entre los estrenos del Super Bowl

Michael Keaton regresa como Batman en "The Flash"

La final del Fútbol Americano en Estados Unidos, mejor conocido como el Super Bowl, se ha convertido en un momento donde se espera un show inolvidable de parte del artista que participa, pero también el espacio donde las grandes productoras y distribuidoras de cine presentan las novedades para el 2023. Algunas lo hicieron durante la semana, como Rápidos y Furiosos 10, y otros se adelantaron al comienzo del cruce como The Flash. Estos son los anuncios más importantes.

The Flash

Finalmente llegó el esperado adelanto de la película de DC Comics que tendrá el regreso de Michael Keaton como Batman, la despedida de Ben Affleck y una Supergirl que pelearán al lado del Flash de Ezra Miller en la esperada película de Andy Muschietti. El director argentino tuvo la enorme responsabilidad de volver a traer al primer Batman del cine y cruzar diferentes universos en la película en solitario de The Flash.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Si bien la próxima secuela de Ant-Man ya ha publicado algunos avances de la anticipada película, el encuentra deportivo sería el lugar perfecto para darle un nuevo adelanto a los fans de Marvel, antes de que la película llegue a los cines el próximo 16 de febrero.

Esta película le da inicio a la Fase 5 de las producciones de este universo y cuenta con el regreso a la acción de Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), como Ant-Man y The Wasp respectivamente. Juntos, con los padres de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas.

Finalmente Kang el conquistador muestra sus cartas. (Marvel Studios)

Transformers: Rise of the Beasts

Porsche hace su apuesta en el cine y presenta el nuevo trailer de Transformers: Rise of the Beasts. La película presentará un nuevo episodio en el universo cinematográfico de Transformers, pero ahora mezclará dos clásicos de la franquicia: Beast Wars, la serie animada, y Transformers: The Movie, la película de animación de los ochenta que es un clásico de la saga.

Scream 6

En las últimas semanas se ha ido revelando más acerca de esta próxima película de terror y slasher, aunque la trama de la historia se mantiene en secreto y hermetismo, por lo que el Super Bowl será el momento perfecto para lanzar un tráiler extendido que muestre más detalles acerca de Ghostface y sus nuevas víctimas.

Scream 6 es la primera película en lanzar un tráiler completo esta temporada de la Super Bowl. Los veteranos de la franquicia como Courtney Cox, así como Melissa Barrera, Jenna Ortega y Hayden Panettiere, están protagonizando la próxima película, que se estrenará el 10 de marzo.

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo. (Paramount Pictures)

Rápidos y furiosos 10

La próxima película de la saga Rápidos y furiosos quiere que el público recuerde todos esos sentimientos cálidos y difusos que sintieron la primera vez que vieron esta saga hace más dos décadas. El tráiler se centra en gran medida en los eventos de Fast Five, lo que no es ninguna sorpresa dado que el villano principal (interpretado por Jason Momoa) es el hijo del villano Hernan Reyes. La película llega a los cines el 19 de mayo.

Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia se enfrentan al oponente más letal al que se han enfrentado jamás. (Universal Pictures)

Air

Cuando Nike firmó un acuerdo con Michael Jordan y debutó con la línea de patadas de Air Jordan en los años 80. El embajador de Dunkin, Ben Affleck, pensó que sería divertido dirigir y protagonizar la película de Amazon Studios Air, una película sobre ese mismo trato. El tráiler tiene un lugar en la Super Bowl, además de la ganadora infantil de EGOT Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans y Chris Tucker. AIR salta a los cines el 5 de abril.

Del director Ben Affleck llega AIR. En exclusiva en cines el 5 de abril de 2023. (MGM)

Calabozos y Dragones: honor entre ladrones

Esta anticipada película está lista para darle al espectador grandes dosis de acción y aventura. Habrá bestias extrañas, persecuciones y violencia. Si se quiere algo de humor o trama, la película ya ha lanzado varios tráileres para despertar el interés antes de su estreno el 31 de marzo.

Un ladrón y una banda de aventureros emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen peligrosamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. (Paramount Pictures)

65

Con la trama de esta película de Scott Beck y Bryan Woods ya revelada (o al menos uno de ellos), parece que este film es una de las grandes apuestas de ciencia ficción de este, además de que, según el tráiler, todo apunta a que será una de las producciones más inesperadamente entretenidas del año. El spot del Super Bowl ofrece más de la participación de Adam Driver escapandonos y a la vez enfrentando a los dinosaurios.

Adam Driver es el protagonista de esta historia. (Sony Pictures)

