Se estrenó “You” temporada 4 en Netflix: qué dice la crítica sobre los nuevos capítulos

Joe Goldberg se va a Europa para escapar de su pasado y adoptar una nueva identidad y, por supuesto, buscar el amor verdadero. Pero pronto se encuentra en el nuevo y extraño papel de detective reacio cuando descubre que puede que no sea el único asesino en Londres.

Este 9 de febrero arribó a Netflix la cuarta temporada de You con Penn Badgley de regreso. Desde el anuncio de la nueva entrega, la serie tenía a gran parte de los fans en vilo por sus nuevos capítulos y por fin ya pueden verse los primeros 5 de un total de 10. Incluso, la mayoría de usuarios de la plataforma no tardaron en devorarlos, generando una ola de particulares reacciones.

La historia cuenta que luego de asesinar a su esposa y fingir su muerte (además de una decena de víctimas en Nueva York, Los Ángeles y el suburbio Madre Linda de California), en la nueva entrega Joe Goldberg se traslada a Reino Unido, donde tiene una vida completamente diferente en la que trabaja como profesor universitario. La cuarta temporada girará en torno a una ola de crímenes que afecta su círculo más cercano, el cual se compone de personas poderosas y adineradas. Eso lo lleva a seguir sus instintos como psicópata para descubrir los secretos que oculta esta élite británica, y en el camino, tendrá que evitar enamorarse. ¿Qué está diciendo la crítica al respecto?

Una vez más, Penn Badgley en el papel de Joe en "You", temporada 4. (Netflix)

Aunque en Rotten Tomatoes no cuente con calificaciones aún, podría decirse que You ha tenido un gran e impactante recibiento. Juan Manuel Freire de Diario El Periódico de España comentó que “la ingeniosa serie de Sera Gamble y Greg Berlanti no pierde mordacidad ni capacidad de choque en su traslado a la alta sociedad londinense”. Del mismo país, Nacho Lorente de El Confidencial mencionó que “el ritmo frenético, el tirón y buen hacer de sus protagonistas hace que sea una serie muy bien digerible, fácil de ver, y muy entretenida; a la vez que mantiene la tensión en todo momento.”

Rae Torres de Collider se refirió a la nueva temporada como “toma riesgos al mover su probada fórmula en una nueva dirección, y realmente funciona”. Asimismo, Lacy Baugher de Paste Magazine declara que “sigue siendo una experiencia entretenida, divertida y salvajemente energética en su cuarta temporada”. Otra de las llamativas reacciones ha sido la de Michael Hogan de Telegraph, quien mencionó que es “totalmente ridícula, pero sigue siendo peligrosamente adictiva”. Y así, la mayoría la aplauden.

Imagen oficial del segundo episodio de "You", temporada 4. (Netflix)

You (T4) presentará nuevas estrellas dentro del reparto principal. Entre ellos están Tati Gabrielle (El mundo oculto de Sabrina), Charlotte Ritchie (Feel Good), Lukas Gage (The White Lotus) y Ed Speleers (Outlander). Está descartada la participación de Victoria Pedretti en el papel de Love Quinn, la esposa de Joe y madre de su hijo.

Lo nuevo de la ficción dará a conocer esta etapa en la vida de Joe Goldberg, aunque se desconoce si esta será la última de sus aventuras. Netflix aún no ha confirmado la renovación de la serie por una quinta tanda de episodios.

La primera parte de la cuarta temporada de "You" se compone de 5 episodios. (Netflix)

You temporada 4 se encuentra disponible en el gigante del streaming con sus primeros 5 episodios titulados “Joe toma vaciones”, “Retrato del artista”, “El asesino de los ricos”, “Hampsy” y “El zorro y el perro”. La próxima tanda de capítulos arribará el 9 de marzo.

