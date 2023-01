“Slow Horses”, el drama protagonizado por Gary Oldman, es renovado para una tercera y cuarta entrega

La serie sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un departamento del MI5. (Apple TV Plus)

Uno de los géneros más consumidos en el cine y la televisión es el drama y el espionaje. Desde hace décadas el espectador gusta de historias como Bourne, Jack Ryan y James Bond. Si bien todo ellos están plagados de mucha acción, existen otros títulos que por sus historias se han ganado el respeto del público. Slow Horses, la serie de Apple TV+, es una de ellas, ya que su popularidad ha hecho que aunque aún no se estrena su tercera temporada, ya fue aprobada para una cuarta entrega.

Según dio a conocer el sitio Variety, la producción británica protagonizada por Gary Oldman, Kristin Scott Thomas y Jack Lowden regresará al servicio de streaming con dos entregas más. Con esto el show de televisión cerrará su historia de manera definitiva. Hasta ahora no se ha revelado cuando llegaría a la pantalla la cuarta parte.

Gary Oldman da vida a Jackson Lamb, jefe del departamento del M15. (Apple TV+)

Slow Horses es descrita como un drama de espionaje y humor negro que sigue a un equipo disfuncional de agentes de inteligencia británicos que sirven en un departamento de vertedero del MI5 conocido como Slough House. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante pero irascible líder de los espías, que terminan en dicho departamento debido a algunos errores al final de su carrera. Es un ser poco paciente y también su carácter hace que la relación con sus compañero sea difícil.

Para la tercera y cuarta parte de la serie, la producción adaptará las próximas dos novelas de la serie de espías, Slough House, de Mick Herron, ganador del Premio CWA Gold Dagger. Tras la segunda temporada que estrenó el año pasado, ahora se podrá ver que los deshonrados espías que trabajan en ese departamento tendrán que ir tras los pasos de un agente deshonesto que ha secuestrado a uno de ellos.

La segunda entrega se lanzó a fines de 2022, y las dos siguientes se encuentran en desarrollo. (Apple TV+)

Por otro lado, en la cuarta temporada, ocurre un bombardeo que detona secretos personales y sacude los cimientos de la inestable Slough House. El elenco de esta serie se completa con Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan y Jonathan Pryce.

Esta producción representa la primera ocasión en que el actor ganador del Oscar trabaja en una serie como protagonista regular. El protagonista de películas como El perfecto asesino, Drácula y Las horas más oscuras ya había participado en un clásico del género inspirado en John Le Carre: Tinker Tailor Soldier Spy, estrenada en Latinoamérica como El topo.

“Slow Horses” es un drama de espionaje lleno de humor negro. (Apple TV+)

Desarrollada para la televisión por el comediante y guionista Will Smith (co-creador de la aclamada Veep), la producción cuenta con él mismo junto a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Jane Robertson y Graham Yost como productores ejecutivos. Saul Metzstein será el encargado de dirigir la tercera y cuarta temporada, aunque todavía no ha sido anunciado oficialmente.

Por otra parte también se reveló que para su tercera temporada se unirá el actor Sope Dirisu, mejor conocido por su trabajo en la serie Gangs of London. El británico dará vida a Sean Donovan, el ex jefe de seguridad de la embajada británica en Estambul. Además del drama Gangs of London, Dirisu ha protagonizado el largometraje Mothering Sunday. También actuó a lado de Keira Knightley en el film Silent Night y recientemente se le vio en His Dark Materials, serie creada por HBO.

Kristin Scott Thomas da vida a Diana Taverner, subdirectora general del MI5. (Apple TV+)

Puedes disfrutar las dos primera temporadas de Slow Horses que están disponibles en Apple TV+.

