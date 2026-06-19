Mappa revela el espectacular tráiler de Jujutsu Kaisen temporada 4 y deja a los fans en vilo sin fecha

La Temporada 4 de JUJUTSU KAISEN adaptará la segunda mitad del arco del Juego del Exterminio (The Culling Game Part 2). El proyecto ya fue confirmado oficialmente por el estudio MAPPA.

En el marco del décimo quinto aniversario de MAPPA, el estudio japonés sorprendió a la audiencia global de Jujutsu Kaisen con el primer y esperado adelanto de la cuarta temporada, presentado durante una transmisión en vivo el 19 de junio de 2026. La serie, cuya tercera temporada concluyó recientemente, sigue consolidándose como un fenómeno internacional tras el lanzamiento de su película precuela y la expansión de la franquicia a otras plataformas.

El avance mostró algunas de las escenas y enfrentamientos más solicitados por el público, aunque la falta de una fecha de estreno definitiva mantiene el nivel de expectativa en aumento.

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Proceso de producción y cambios en la dirección

En la transmisión participaron personalidades como Kenjiro Tsuda, voz de Kento Nanami; Junya Enoki, intérprete de Yuji Itadori; y Megumi Ogata, encargada de dar vida a Yuta Okkotsu, quienes destacaron el entusiasmo por lo presentado y resaltaron la calidad alcanzada en la producción. Este primer adelanto deja claro que la animación se encuentra en una etapa avanzada, con secuencias de acción elaboradas y nuevos enfoques visuales bajo la dirección de Takeru Sato. Sato, quien fue asistente de dirección en la temporada anterior, asume ahora la dirección principal y es conocido por su participación en otras producciones de MAPPA como Dororo en 2019 y Chainsaw Man, lo que genera expectativas sobre la evolución del estilo narrativo y artístico de la serie.

El tráiler, aunque breve, logra transmitir la atmósfera oscura de la saga y presenta fragmentos de los combates decisivos entre Kinji Hakari y Hajime Kashimo. También muestra escenas de los antagonistas, en especial Kenjaku, cuyas maniobras estratégicas serán esenciales en la trama, además de adelantar la confrontación con Yuki Tsukumo y Choso. La escala del adelanto sugiere que la producción está mucho más avanzada de lo que los seguidores esperaban tras la finalización reciente de la tercera temporada.

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Repercusión de la segunda parte de The Culling Game

La cuarta temporada retoma la adaptación del arco The Culling Game, centrado en una serie de enfrentamientos letales entre hechiceros cuyo objetivo es derrotar a Kenjaku y liberar a Satoru Gojo del Prison Realm. Mientras que la primera parte de este arco fue incluida en la temporada 3, la continuación, mostrada en el adelanto, se enfocará en el desarrollo de estos combates y en la evolución constante de los poderes de los personajes. Después de la revelación, las redes sociales se inundaron de comentarios, con múltiples hashtags y teorías de fanáticos sobre el destino de los personajes y el futuro de la trama.

El impacto se percibe no solo en Japón, donde la serie lidera tendencias en Twitter y foros especializados, sino también entre audiencias de otros países. En cuanto al aspecto técnico, destacan los efectos de animación y la calidad de las coreografías en los nuevos enfrentamientos, elementos por los que MAPPA ha sido reconocido desde que inició la adaptación animada.

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Expansión multimedia y alcance internacional

Simultáneamente al anuncio, la franquicia Jujutsu Kaisen continúa su expansión. La película Jujutsu Kaisen 0, precuela de la serie, mantiene una alta valoración en plataformas como Rotten Tomatoes y sigue disponible en servicios de streaming internacionales como Crunchyroll. Esta estrategia facilita que los nuevos espectadores puedan ponerse al día con la compleja historia antes del estreno de la cuarta temporada.

La franquicia llega también al terreno de los videojuegos, con el lanzamiento previsto para finales de 2026 de Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton. Este juego, desarrollado en colaboración entre Shueisha Games y Poncle, permitirá a los jugadores elegir entre más de veinte personajes y combatir en un entorno tipo batalla real para hasta ocho participantes. El título retoma la dinámica que hizo popular a Vampire Survivors, ampliando así la audiencia de Jujutsu Kaisen e introduciendo nuevas formas de interactuar con la historia.

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El acceso a todas las temporadas y a la película en plataformas como Crunchyroll, junto con la incorporación constante de nuevos proyectos, refuerza el alcance mundial del anime. Esto ha facilitado el acceso para fanáticos fuera de Japón y ha promovido un intercambio cultural en espacios digitales, donde los seguidores comparten análisis y reacciones tanto de episodios previos como del reciente avance.

Hechiceros, maldiciones más poderosas y batallas épicas es lo que promete la serie en su tercera temporada. (Créditos: Crunchyroll)

Expectativa ante la ausencia de una fecha de estreno

A pesar del entusiasmo motivado por el tráiler, aún no se ha anunciado una ventana de lanzamiento para los nuevos episodios, lo que genera incertidumbre entre los seguidores más impacientes. Algunos temen posibles retrasos, tomando en cuenta antecedentes de otras producciones de MAPPA, mientras que otros consideran que la alta calidad mostrada en el avance es un indicio de un estreno más próximo de lo esperado.

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El hecho de que la producción esté tan adelantada a pocos meses del final de la tercera temporada ha sorprendido incluso a analistas de la industria, quienes señalan que la estrategia de MAPPA apunta a mantener la atención sobre la franquicia. En varias ocasiones, la compañía ha utilizado anuncios inesperados para fortalecer la relación con la comunidad mundial de anime, aunque prefiere no comprometerse anticipadamente con fechas de estreno para evitar futuras decepciones en caso de contratiempos técnicos.

La presentación del adelanto coincidió también con el anuncio de otros títulos destacados para la plataforma Crunchyroll durante la temporada de verano de 2026, lo que sugiere una estrategia coordinada para atraer tanto a seguidores de larga data como a nuevos espectadores, a través de un catálogo variado y sólido.

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