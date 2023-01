“Traición” ya se puede ver en Netflix: qué dice la crítica de esta serie

Adam Lawrence es el subdirector de la MI6 cuya vida es relativamente tranquila y predecible hasta que un evento lo cambia todo. Además de encargarse de una nueva posición, deberá enfrentarse a un pasado que regresa para complicar todo. (Netflix)

Desde que se anunció que Charlie Cox regresaba a Netflix tras su exitoso paso con Daredevil, la emoción de los fans del actor no se hizo esperar. En esta ocasión se trata de Traición, una miniserie que se aleja del género de superhéroes para adentrarse en el mundo de las conspiraciones y los espías, muy al estilo de James Bond o la saga Bourne. La serie de cinco episodios se estrenó el pasado 26 de diciembre.

Charlie Cox deja la máscara de Daredevil y se mete en la piel de un espía Antes de que el actor protagonice “Daredevil: Born Again”, sorprende al público en esta serie de suspenso para Netflix VER NOTA

En esta nueva serie Cox da vida a Adam Lawrence, un espía que se convierte en el jefe del Servicio Secreto de Inteligencia, luego de que su predecesor (Ciarán Hinds) fue envenenado en un club privado de Londres. “Toda tu carrera se ha ido construyendo hasta llegar a esto”, le dice su esposa Maddy (Oona Chaplin) a Adam (Cox). En la trama el protagonista debe equilibrar una carrera en ascenso con su faceta como un hombre de familia con dos hijos a su cargo.

Algunas de las críticas al show recaen en la actuación de Charlie Cox. (Netflix)

En la trama, como en cualquier otra historia del género, no todo es exactamente lo que parece. El asesino que mandó al hospital al anterior jefe, resulta ser Kara (Olga Kurylenko), quien solía ser una agente rusa y amante del protagonista. Ella desea que Adam en su puesto en el MI6 pueda ayudarla con sus investigaciones extraoficiales. Pero la conexión entre ambos personajes despertar las sospechas de la CIA y su agente Dede (Tracy Ifeachor). “La CIA ha estado observando el ascenso de Adam”, le dice Dede a Maddy, quien resulta ser una vieja amiga. “Ha sido meteórico. Creemos que él ha sido comprometido.

Pelé murió a los 82 años: series y películas que puedes ver para recordar a la leyenda Desde sus orígenes como jugador hasta sus reflexiones en la vejez, así son los títulos sobre la vida y carrera del inigualable “O Rei” VER NOTA

A partir de aquí Adam se convierte en sospechoso y enemigo. Empieza una persecución y un juego de espionaje donde Adam tiene que descubrir cuáles son las motivaciones de Kara y si ella es o no la única agente extranjera que se dirige a él y a su precario departamento. La evidencia comienza a sugerir engañosamente a todos, excepto a la audiencia que el espía podría ser un doble agente y podría estar cometiendo actor de traición, por lo que se volverá en el blanco a perseguir.

La primera temporada está compuesta por cinco episodios. (Netflix)

La serie está compuesta por cinco episodios y tras verlos algunos especialistas coinciden en que este show televisivo no llega a las expectativas que se tenían de ella, sobre todo la actuación de Cox, quien según ciertos críticos se queda corto en su actuación y hace que su personaje sea poco creíble. En el sitio de medición Rotten Tomatoes este proyecto tiene un 63% de aprobación por parte de la crítica, mientras que la audiencia le ha dado apenas un 49% de aceptación.

5 musicales que puedes ver en streaming si te gustó “Matilda” Algunas recomendaciones para disfrutar en las diferentes plataformas si eres amante del género VER NOTA

Para Nick Hilton, crítico de sitio británico Independent, el show televisivo desde el primer capítulo es absurdo y poco creaible, además de que “Cox no logra convencer por completo como alguien competente o lo suficientemente ambicioso como para ser nombrado jefe del MI6 a los 40 años. El programa está cargado de clichés interminable. Los rusos celebran reuniones encubiertas en la iglesia ortodoxa, los oligarcas intrigantes buscan influir en las elecciones, las citas tienen lugar en el sucio parque de patinaje en South Bank”.

El show de televisión tiene 63% de aprobación en "Rotten Tomatoes". (Netflix)

Por su parte Daniel Fienberg especialista de televisión en The Hollywood Reporter afirma que esta historia carece de la profundidad suficiente. Explicó además que nada de lo que hace el personaje en cinco episodios tiene sentido. “Traición se basa con demasiada frecuencia en la historia familiar y en el triángulo amoroso de personas supuestamente inteligentes que hacen cosas estúpidas. Un punto clave de diferenciación con el drama de espionaje de Apple TV+ ambientado en Londres, Slow Horses, es que los personajes hacen cosas estúpidas, pero esas cosas estúpidas se basan en fallas impulsadas por los personajes y se equilibran muy bien con las cosas inteligentes que se están haciendo”.

Stuart Heritage de The Guardian se muestra más optimistas al detallar que si bien el programa está lleno de carencias, es entretenido. Pese a ello también califica la actuación de Cox como poco creíble. “Por apasionante que sea este divertido y frenético thriller de espionaje, su protagonista no es exactamente un tipo rudo. Piensa en conferencias para niños de prescolar y canalice la personalidad de una encantadora mascota. Traición maneja ese truco televisivo de atraparte con su trama laberíntica con tanta eficacia que no te das cuenta de lo estúpido que es hasta mucho después de que aparecen los créditos. Tiene el aire de una promesa incumplida”.

Algunos críticos señalan que la serie se enfoca más en los conflictos familiares que en el thriller político. (Netflix)

Quien se muestra más optimista respecto a la serie es Emily Bernardo de Collider, al afirmar que el proyecto es entretenido y aunque no logrará el éxito de títulos populares de Netflix como Merlina, el thriller de espionaje es sin duda una producción que se debe ver. “Traición funciona muy bien como una historia compacta de cinco episodios. Si bien el trabajo de Cox como agente del MI6 es defectuoso, termina siendo apasionante. El final también deja espacio para que se desarrollen nuevas y potenciales historias. ¿Me atrevo a decir que es incluso digno de un spin-off?”.

Joel Keller de Decider detalló que “programas como este a veces pierden el foco de lo que planteó desde el inicio. En el caso de Traición, es la tensión que surge con el manejo del trabajo de director por parte de Charlie Cox. Adem´s el show se enfoca en los temas familiares y amorosos. Mientras el programa se mantenga en eso, mientras le de a algunos de los personajes secundarios un poco más que hacer de lo que hemos visto hasta ahora, será un thriller satisfactorio”.

Tración estrenó a través de Netflix desde el pasado 26 de diciembre.

Seguir leyendo: