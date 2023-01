“Inside Job” es la segunda producción que Netflix cancela este año

Sigue la historia de Reagan, un prodigio tecnológico, que intenta controlar las conspiraciones del mundo con la ayuda de sus colegas disfuncionales. (Netflix)

Luego de que hace unos días Netflix canceló la producción alemana 1899, ahora la plataforma de streaming parece que lo vuelve a hacer. Se dio a conocer que la compañía ha decidido no renovar la serie Inside Job para una segunda temporada, esto pese a que la primera entrega consiguió atraer a un gran número de fanáticos, quienes ahora lamentan que ya no habrá nuevos capítulos. La noticia fue revelada por la creadora del programa Shion Takeuchi a través de sus redes sociales.

“Estoy desconsolada al confirmar que Netflix ha decidido cancelar la temporada 2 de Inside Job. A lo largo de los años, estos personajes se han convertido en personas reales para mí y estoy devastado por no poder verlos crecer. Reagan y Brett merecían tener su final y finalmente encontrar la felicidad. Me hubiera encantado poder compartir lo que estaba reservado con todos ustedes. A todos los que vieron, gracias por acompañarnos en el viaje. Aunque estoy triste, ayuda saber que hay personas que se preocupan tanto por estos personajes como yo” se puede leer en la cuenta de twitter de Takeuchi.

La serie fue cancelada pese a que ya tenía aprobada una segunda temporada. (Netflix)

Esta noticia llega poco después de que otro escritor, Chase Mitchell, publicara diversos mensajes sobre la cancelación de un programa. Los tweets se eliminaron rápidamente después de que se publicaron, pero no antes de que los fans comenzaran a hacer su propia investigación y concluyeran que el programa del que estaba hablando era Inside Job . Según el sitio popculture.com, Mitchell mencionaba su postura ante la decisión del servicio de transmisión sin decir el nombre. “No sé si se me permita decir esto, pero, sinceramente, a ese streamer ya no le importa la animación, así que a quién le importa”.

Inside Job fue creado por Takeuchi junto Alex Hirsch, la mente detrás de Gravity Falls y el director de BoJack Horseman, Mike Hollingsworth, como productor ejecutivo. La serie estrenó el 22 de octubre de 2021, con diez episodios, y la segunda parte de la primera temporada se lanzó el 18 de noviembre de 2022, con ocho episodios más. Tras su estreno, la producción fue recibido favorablemente por el público y la crítica. El show actualmente tiene una aprobación del 79% en Rotten Tomatoes. En junio de 2022, se anunció que esta historia se había renovado para una segunda temporada. Sin embargo parece que algo cambió y ya no existirán próximos episodios.

El programa se une a la lista cada vez más larga de proyectos cancelados por la plataforma de streaming. (Netflix)

Este programa animado cuenta la historia de un mundo donde todas las grandes teorías de conspiración son ciertas, y el mundo está dirigido por seis organizaciones secretas diferentes. En el centro de todo está la protagonista Regan Ridley (Lizzy Caplan), quien lidera a su equipo de compañeros. Según Hirsch y Takeuchi, la serie se inspiró en programas como de conspiración como Los expedientes secretos X (The X-Files).

La cancelación ha dejado sorprendidos a los fanáticos del proyecto, quienes esperaban ver nuevos capítulos de su serie. Tras la noticia, el servicio de streaming ha sido criticado por su decisión. Sin embargo, esta decisión no es de sorprender ya que en los últimos meses el servicio de entretenimiento ha decidio no renovar diversas producciones animadas como The Midnight Gospel, Q-Force y Bone. Parece que este moviento de Netflix se une al despido masivo que se vivió dentro de la compañía el año pasado.

Lizzy Caplan prestó su voz a la protagonista de la historia. (Netflix)

La primera temporada de esta producción se lanzó en dos partes, en octubre de 2021 y noviembre de 2022. El programa se renovó inicialmente para una segunda temporada en junio pasado. Esta animación está protagonizada por Lizzy Caplan (Masters of Sex) y Clark Duke (The Office), quienes interpretan a Reagan Ridley y Brett Hand. El elenco también incluye a Christian Slater, Tisha Campbell, John DiMaggio, Bobby Lee, Andy Daly, Brett Gelman y Chris Diamantopoulos.

Puedes disfrutar de la primera y única temporada de Inside Job a través de Netflix.

