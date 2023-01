“Armor Wars”, la nueva película de Marvel, está a punto de empezar el rodaje: conoce los detalles

Tras los eventos devastadores eventos de "Avengers: Infinity War", el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deben reunirse una vez más para intentar detenerlo y restaurar el orden en el universo. (Marvel Studios).

A lo largo de los años, Marvel se ha encargado de darle a cada uno de sus personajes su propio proyecto donde se habla de la historia de origen de sus héroes. Sin embargo, uno de los que más tiempo ha tardado en llegar a la pantalla es la producción basada en War Machine, el eterno compañero de Iron Man. Las películas de Tony Stark fueron las primeras del UCM y será más de 15 años después que una película protagonizada por Don Cheadle llegue a la pantalla grande

Armor Wars es el primer trabajo en solitario de Cheadle como superhéroe. El proyecto finalmente está tomando forma y se ha dado a conocer que la filmación del largometraje está a punto de iniciar. Originalmente este proyecto sería una miniserie para Disney+, pero más tarde se decidió que pos cuestiones de presupuesto, se convertiría en una película. La anticipada producción está a punto de entrar en preproducción.

La película se filmará en Atlanta, Georgia. (Marvel Studios)

Se dio a conocer que el film iniciará su rodaje el 3 de abril de 2023 en locaciones de Atlanta, Georgia, y la producción tardará alrededor de cuatro meses, para concluir el 4 de agosto de 2023 . Actualmente, Agatha: Coven of Chaos también se está filmando en el mismo lugar y tras un breve receso por las fiestas de fin de año, el equipo volverá al set el 17 de enero. Otros proyectos que también se desarrollarán en dicho estado estadounidense serán Thunderbols y Captain America: New World Order. No obstante su calendario de filmación aún no se ha revelado.

Armor Wars se anunció como una película centrada en el mal uso de la tecnología de Tony Stark. Kevin Feige está produciendo junto a Louis D’Esposito. Hasta ahora Don Cheadle continúa siendo el único actor confirmado para aparecer en la película. Don repetirá su papel del UCM como el coronel James “Rhodey” Rhodes, también conocido como War Machine. El largometraje se basará en un guión escrito por Yassir Lester, pero actualmente, Marvel Studios no ha detallado el nombre de quien será el director.

Luego de 15 años de que War Machine apareción por primera vez en el UCM, por fin tendrá su propia película. (Marvel Studios)

La última aparición del personaje en el universo Marvel se dio en la serie de Disney+, Falcon y el Soldado del Invierno, y tendrá una participación en la próxima serie Secret Invasion, que estrenará en la primavera de 2023. En una reciente entrevista con GQ , el actor habló de su proceso dentro del universo Marvel y adelantó que podrán esperar los fans sobre el esperado proyecto. “Creo que en cada película sucesiva, sale cada vez más de la sombra de Tony y se convierte en su propia persona, pero sigo pensando que realmente no hemos descubierto quién es y realmente profundicé en eso, así que para eso es este proyecto”.

Cheadle opinó sobre el cambio que la producción realizó de un show de televisión a convertirse en un largometraje: “Iba a ser una serie, ahora lo vamos a hacer como una película. Así que estoy deseando que llegue”. Al recordar su camino con Marvel, el actor señaló que ya ha pasado más de una década y “es una locura que desde ese momento hasta ahora, lo hayamos estado haciendo durante tanto tiempo y siga expandiéndose y creciendo. Estos universos siguen uniéndose unos a otros y se presentan diferentes personajes”. Al hablar sobre la producción del film, adelantó que: “No he visto ningún guión, no sé hacia dónde se dirige, pero estoy emocionado por su potencial”.

La última aparición del personaje fue en "Falcon y el Soldado del Invierno". (Marvel Studios)

Armor Wars se basará en la serie de cómics Iron Man de 1987 y 1988 escrita por David Michelinie y Bob Layton. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la película. También está por revelarse si será parte del UCM en su Fase 5 o Fase 6. Actualmente, la lista de películas de la actual etapa incluye incluye Ant-Man and The Wasp: Quantumania, que se lanzará el 17 de febrero, Guardians de la galaxy vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolts, Blade y Deadpool 3.

Antes de que Armor Wars llegué a la pantalla puedes disfrutar de la trilogía de Iron Man que está disponible en Disney+.

