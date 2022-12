“Bleach”: la famosa serie animada se suma al catálogo de Star+

"Bleach" es una serie de manga y anime escrita e ilustrada por Tite Kubo. (Viz Media)

En unos días, Star+ será el nuevo y exclusivo hogar de todas las temporadas de Bleach en América Latina. Esto, teniendo en cuenta que VIZ Media retiró el anime de casi todas las plataformas donde estaba disponible para nuestra región. No obstante, las aventuras de Ichigo y compañía estarán de vuelta de la mano del servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company. La duda todavía está en la secuela Thousand-Year Blood War (2022), que todavía no tiene una confirmación oficial de si estará o no.

La noticia llegó a través de la misma plataforma que confirmó dicha noticia por medio de un comunicado, recalcando la presencia del popular anime japonés y sus dieciséis temporadas que suman más de trescientos capítulos. Ahora, sus fans tendrán la oportunidad de ver la popular serie de principio a fin, en una nueva ventana de exhibición disponible a partir del 4 de enero del próximo año.

Póster de Star+ anunciando la llegada de "Bleach" a su plataforma. (Star+)

Bleach es una serie animada de fantasía, aventura y acción, emitida originalmente entre 2004 y 2012, la cual es reconocida como una de las mejores producciones de anime de la historia. Su sinopsis descrita por Viz Media cuenta que “Ichigo Kurosaki nunca pidió la habilidad de ver fantasmas, nació con el don. Cuando su familia es atacada por un Hollow (un alma perdida malévola), Ichigo se convierte en un Soul Reaper, dedicando su vida a proteger a los inocentes y ayudar a los espíritus torturados a encontrar la paz”.

En cuanto a su secuela, Bleach: Thousand-Year Blood War, cuenta con13 episodios y abarca el arco argumental final del manga original, La guerra sangrienta de los mil años y los fans están ansiosos por saber cuándo se podrá ver en América Latina. En lo que respecta a la crítica de Bleach, esta ha sido muy variada y cuenta con sobresaliente calificación general. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes, tiene una puntuación del 83% por parte de la audiencia y un 100% de acuerdo a las reacciones publicadas.

"Bleach" llega el 4 de enero de 2024 a Star+ para Latinoamérica. (Viz Media)

“Bleach emerge como uno de los mejores clásicos del género, con los arcos de Soul Society y arranca entre los mejores que jamás hayan aparecido en un shonen”, dijo un integrante de Asian Movie Plus. De igual manera, AE Sparrow de IGN, mencionó: “El anime es quizás un poco más alegre de lo que el manga nos haría creer, pero aún así es un viaje muy divertido, con una animación excelente y un doblaje de voz en inglés superior a la media”.

"Bleach" cuenta con 366 episodios en total. (Viz Media)

Los 366 episodios de Bleach estarán disponibles en Star+ a partir del 4 de enero, y contará con versiones subtituladas y dobladas al español latino.

