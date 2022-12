“The Umbrella Academy”: productor revela nuevos detalles acerca de la cuarta y última temporada

La tercera entrega de la serie de superhéroes y ciencia ficción se lanzó en junio de este año. (Netflix)

Uno de los show televisivos con una gran base de fans es The Umbrella Academy, producción que en agosto pasado reveló que llegará a su fin tras su cuarta temporada. Desde que se dio la noticia, los detalles acerca de la próxima entrega de Netflix han sido escasos. Hace unas semanas, el productor ejecutivo y productor ejecutivo de la serie Steve Blackman reveló la portada del guión del primer episodio. Ahora, Blackman vuelve a compartir información sobre la serie, revelando que la siguiente entrega estará conformada por seis episodios.

Esta noticia fue dada por Steve a través de sus redes sociales, luego de que el productor le respondiera a un fanático del programa por medio de su cuenta de twitter. Blackman confirmó la temporada de seis episodios y dijo: “Es verdad. Pero te van a encantar”. Esto hará que la nueva temporada sea la más corta, ya que la primera, segunda y tercera entrega tenían 10 episodios cada una.

Anuncio oficial de los nuevos episodios que pondrán final a la historia basada en el cómic de Gerard Way. (Netflix)

Tras la revelación, algunos fanáticos parecen no estar del todo contentos y han pedido que los próximo capítulos sean más largos. Algunos fans incluso han sugerido que tengan una duración de dos horas cada uno. Esta petición no suena irreal teniendo en cuenta que la plataforma ha creado episodios largas de algunos de sus show. Un ejemplo de esto fue este año con el final de Stranger Things que duró 90 minutos. Si bien los fanáticos han dejado en claro lo que quieren, la duración de los próximos episodios se desconoce.

Desde 2019, The Umbrella Academy sigue la historia de un equipo de hermanos adoptivos con superpoderes. La producción protagonizada por Elliot Page y Tom Hopper, se ha centrado mucho en los peligros del viaje en el tiempo, y la tercera temporada de la serie concluye con el equipo creando una nueva realidad en la que ya no tienen habilidades sobrenaturales. Con la oportunidad de dejar atrás sus vidas locas de viajar en el tiempo y cambiar la realidad, los hermanos siguen su propio camino para vivir lo que puede considerarse una vida normal dados los eventos pasados del programa.

La tercera temporada de "The Umbrella Academy" se estrenó en junio de 2022. (Netflix)

Luego de que el productor dio a conocer la imagen del primer capítulo de la próxima entrega, también se reveló que el capítulo llevará por nombre “La tragedia insoportable de obtener lo que quieres”, lo cual sugiere que esto podría terminar siendo peor de lo que habían anticipado. El mismo día de la renovación de The Umbrella Academy, se anunció que Blackman y su productora Irish Cowboy firmaron un contrato de varios años con Netflix. Uno de los proyectos que producirá como parte del acuerdo incluye una adaptación del popular videojuego de PlayStation Horizon Zero Dawn.

En la tercera temporada se vio que la Academia Umbrella aterrizó en la década de los 60 y salvó este contexto temporal de otro apocalipsis. Sin embargo, cuando regresan al presente, se dan con la sorpresa de que todo ahora es distinto: ellos no existen y Reginald fundó la Academia Sparrow en su lugar. Así se encuentran con una nueva –y malvada– versión de Ben, quien busca liderar a este equipo a toda costa y desprecia a los recién llegados. La cuarta temporada de The Umbrella Academy aún no tiene una fecha de lanzamiento anunciada.

Antes de que llegue la cuarta temporada de The Ubrella Academy puedes disfrutar las tres primeras entregas de esta serie, mismas que están disponibles en Netflix.

