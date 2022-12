“Iron Man” es declarado como un film histórico en la historia del cine: donde ver todas sus películas

El tráiler oficial de Iron Man (2008), protagonizada por Robert Downey Jr.

Desde años atrás reconocidos cineastas han dado a conocer su opinión sobre el cine de superhéroes, llegando a la conclusión de que este tipo de películas no deberían considerarse cine real, ya que no apelan al arte y sí a la sola diversión de las masas. Sin embargo, el congreso de Los Estados Unidos no piensa de la misma manera, y para demostrarlo, recientemente declaró que la trilogía de Iron Man, protagonizadas por Robert Downey Jr, ha sido incluída en el importante Registro Nacional de Cine.

Según Spoilertime, cada año se escogen películas de todos los tiempos, producidas en EE.UU. para ser conservadas debido a su importancia cultural, histórica o su significado estético para la industria del cine. Y esta decisión marca la primera vez que una producción de Marvel Studios es seleccionada en este importante ámbito.

"Iron Man" debutó en 2008. (Marvel)

En 2008, Iron Man fue el largometraje que abrió camino al Universo Cinematográfico de Marvel con Jon Favreau (creador de The Mandalorian, El libro de Boba Fett) como director. “Fue la primera película que Marvel Studios produjo de forma independiente. Fue la primera película en la que tuvimos todo el control creativo y la supervisión, y fue realmente decisiva para el estudio”, aseveró Kevin Feige, presidente del estudio.

La primera película de debutó en 2008. Su segunda llegó en 2010 y su tercera en 2013. Según FilmAffinity, es una de las mejores películas basadas en los cómics de Marvel, así como también una de las mejores de superhéroes de todos los tiempos. Todas han obtenido nominaciones al Óscar en sus respectivos años, por mejores efectos visuales y de sonido; entre otras premiaciones de la industria.

Robert Downey Jr. caracteriza a "Iron Man" en el Universo Cinematográfico de Marvel. (Shutterstock)

Iron Man sigue al multimillonario fabricante de armas Tony Stark (Robert Downey Jr.), quien debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en “El hombre de hierro”, un héroe que se dedica a combatir el mal en todo el mundo. La segunda parte se centró en que el mundo descubrió que Tony Stark era el superhéroe enmascarado, así que el gobierno, la prensa y la opinión pública comenzaron a presionarlo para que compartiera su tecnología con el ejército, pero él fue reacio a hacerlo. Además que tuvo que forjar alianzas para enfrentar nuevas y poderosas fuerzas.

Por último, la tercera parte de dicha fantástica historia muestra que Iron Man se enfrenta a un enemigo cuyo poder no conoce límites. Así que, cuando Stark comprende que su enemigo ha destruido su universo personal, se embarca en una angustiosa búsqueda para encontrar a los responsables.

La trilogía de Iron Man estrenó de la siguiente manera: "Iron Man, 2008. "Iron Man 2", 2010 y "Iron Man 3", 2013. (Marvel)

La trilogía de Iron Man, incluso las demás películas de Marvel con el personaje se encuentran disponibles en Disney+.





