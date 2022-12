Ash Ketchum se despide de “Pokémon”: el anime cambiará de protagonistas en un nuevo reboot

Se emitió el episodio final de la longeva serie de animación. (TV Tokyo)

La etapa de Ash Ketchum en Pokémon llegó a su fin. Después de 25 años, el protagonista finalmente ganó la copa del Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación, un título que lo convirtió en el mejor entrenador de todos. En todo este tiempo, él continuó siendo un niño, pero el tiempo no fue tan generoso para los niños de verdad que crecieron viendo sus aventuras en la televisión.

Este 16 de diciembre, Ash oficialmente culminó su recorrido y, pese a que esta historia parecía infinita, había que despedirse en algún momento. Él y Pikachu dijeron adiós un emotivo episodio final con guiños a las clásicas primeras temporadas como, por ejemplo, su inesperado reencuentro con Butterfree (uno de sus pokémon más queridos que se separó de él hace más de dos décadas).

Ash Ketchum finalmente se convirtió en el mejor entrenador en "Pokémon". (TV Tokyo)

Pasaron más de 1200 capítulos y un esperado cierre, sin embargo, esta no será la última vez que veamos Ash y Pikachu. Para alargar un poco el adiós, ambos regresarán en enero con 11 episodios, una especie de epílogo en el que se apelará aun más a la nostalgia: volverán Brock y Misty, sus primeros acompañantes en el anime.

Para abril de 2023, Pokémon tiene planeado el lanzamiento de un reboot, es decir, una producción ambientada en el mismo universo y con diferentes personajes principales. Se espera que este título renovado siga adelante en la exploración de este mundo fantasioso y de épicas batallas, por lo tanto, es posible que se centre en la ciudad de Paldea que se conoció en el juego Pokémon escarlata y Pokémon púrpura (publicado en noviembre de este año).

El final también contó con algunos guiños nostálgicos para los fans que vieron el anime en los años 90. (TV Tokyo)

La leyenda viva de una franquicia

Corría la mitad de la década de los 90 cuando Pocket Monsters salió a la luz bajo la creación de Satoshi Tajiri, un apasionado recolector y coleccionista de insectos. Inicialmente, su plan de estudiar ingeniería –prácticamente por obligación de su padre– lo llevó a Tokio, pero su pasión por los videojuegos lo condujo a trabajar como un jugador de prueba para diversas compañías y, en 1989, a crear una revista junto a su mejor amigo.

En 1996, se lanzó al mercado el juego de tipo RPG en las versiones “Rojo” y “Verde” para la consola portátil Game Boy. Su éxito en ventas no se registró hasta un año después que acumuló un millón de copias vendidas en Japón. Cuando cruzó la frontera hacia el mercado de Estados Unidos, el fenómeno se repitió y cambió para siempre la industria de los videojuegos.

Pikachu es el personaje más conocido de la franquicia. (TV Tokyo)

Actualmente, Pokémon es una franquicia de medios que se extiende más allá de los videojuegos; también existe en la televisión, el cine, las cartas, los juguetes, la ropa, los accesorios y mucho más. No hay persona en el mundo entero que no reconozca a Pikachu, el fiel amigo de Red (personaje que antecedió a Ash como protagonista). Es la más grande leyenda de Nintendo que se mantiene viva como si el tiempo no le pasara por encima.

Algunas temporadas de Pokémon se pueden ver en Netflix y en Crunchyroll.

