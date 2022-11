“One Piece: Film Red” y 5 datos sobre el regreso de los Mugiwaras al cine

"One Piece: Film Red" llegó el 3 de noviembre a los cines de América Latina. En Japón, se estrenó el pasado agosto. (Toei Animation)

La decimoquinta película de la franquicia animada One Piece llegó a los cines de Latinoamérica el pasado 3 de noviembre, marcando así el regreso de los Sombreros de Paja (o también conocidos como Mugiwaras) a la pantalla grande luego de tres años. Bajo el título de One Piece: Film Red, el público aficionado del anime se reencuentra con Luffy y su tripulación en una nueva aventura cinematográfica. ¿Qué datos debes conocer antes de verla?

La introducción de Uta, la hija de Shanks

Desde que se lanzó el primer adelanto del filme anime, se tejió un misterio alrededor de un personaje nunca antes visto: Uta, la niña que fue criada por Shanks, El Pelirrojo. Cuando ella revela su identidad al mundo, crece una comunidad de fanáticos en su entorno e, incluso, ha llamado la atención de los Mugiwaras. El grupo liderado por Luffy acude a una de sus presentaciones sin atisbo de la sorpresa que se llevarán al conocer su verdadero origen.

Luffy y Shanks vuelven a cruzar sus caminos en la decimoquinta película de la franquicia. (Toei Animation)

La historia no es canon, ¿o tal vez sí?

La producción más reciente de One Piece en el cine no pertenece al canon de la serie, puesto que, la historia de la adaptación originalmente se basa en el manga de Eiichiro Oda. No obstante, el mangaka japonés admitió que Uta ha sido incluida en el universo gráfico de los piratas, aunque no aseguró del todo si esto abriría una puerta a hacer que los relatos de la pantalla grande sean admitidos en la ficción animada que emite sus episodios cada semana.

Una aventura repleta de música

Los temas originales para las películas de la franquicia siempre han logrado calar en la audiencia, pero, esta vez, One Piece: Film Red opta por añadir elementos muy musicales dentro de su propio guion. Es así que nos topamos con Uta, una joven artista e influencer que interpreta canciones maravillosas con una impresionante voz. La banda sonora fue compuesta por Yasutaka Nakata y contó con la voz principal de la japonesa Ado. En total, el filme contiene siete canciones: “Shin jidai (New Genesis)”, “Mrs. Green Apple”, “Vaundy”, “Fake Type”, “Hiroyuki Sawano”, “Yuta Orisaka” y “Motohiro Hata”.

Los Sombreros de Paja conocerán el pasado de un misterioso personaje. (Toei Animation)

El éxito de plantear tramas originales

A la fecha, la película número 15 del anime ha recaudado cerca de 172 millones de dólares a nivel global y la cifra continúa subiendo. Su predecesora (One Piece: Stampede) obtuvo poco más de 81 millones en taquilla, y la anterior a esta (One Piece Film: Gold) logró registrar un total de 66,2 de millones. Previas a esas dos, One Piece Film: Z (2012) y One Piece Film: Strong World (2009) obtuvieron una recaudación de 74 y 66 millones respectivamente. Por ende, la tendencia de su éxito se mantuvo por más de una década y creció notablemente este 2022.

La crítica se rinde ante One Piece: Film Red

De acuerdo al sitio web Rotten Tomatoes, el porcentaje de críticas del filme de animación acumula un 95 por ciento de aceptación. “Uta demuestra una nueva y emocionante personalidad, una influencia extraordinaria y un poderoso rival de los piratas, que sirve para traer de vuelta a Shanks y la pandilla de los Piratas del Pelirrojo, mientras dirige a Luffy y su tripulación en un nuevo rumbo”, sostiene Peter Debruge, de Variety.

La famosa cantante Uta es la hija del líder de los Piratas del Pelirrojo. (Toei Animation)

Por otro lado, Emma Stefansky, de IndieWire, opinó que “navega por una línea muy fina, su historia es lo suficientemente familiar para los recién llegados, con detalles tan extraños y llamativos como una historia de One Piece podría llegar a ser”.

One Piece: Film Red ya se puede ver en salas de cine de América Latina.

