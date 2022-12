Netflix canceló “El club de la medianoche”, pero su director logra un acuerdo con Prime Video

Un grupo de ocho jóvenes, enfermos terminales, residen en el hospicio Bright Cliffe, el cual está dirigido por una misteriosa doctora. Cada medianoche se reúnen para contar historias de terror. (Netflix)

En los últimos años uno de los nombres más importantes en Netflix, en cuanto a producciones de terror se refiere, era Mike Flanagan. El realizador le dio varios éxitos a la compañía de streaming como La maldición de Hill House, Misa de medianoche y La maldición de Bly Manor. Con esto en mente nadie esperaría que su reciente trabajo El club de la medianoche fuera cancelado tras apenas una temporada.

La película llena de erotismo basada en un libro prohibido por su contenido sexual Se trata de una historia de amor ambientada a principios del siglo pasado protagonizada por Emma Corin ("The Crown") VER NOTA

Esta noticia se da después de que Flanagan y su socio Trevor Macy terminaron el acuerdo general que tenían con la compañía de la gran N. Esto luego de que ambos productores consiguieran un nuevo contrato para desarrollar nuevo contenido con Amazon Studios a través de su plataforma Prime Video.

"El club de la medianoche" fue cancelada tras su primera temporada. (Netflix)

Luego de que se dio la noticia de que El club de la medianoche no regresaría con una nueva temporada, Flanagan no dudó en mostrar su descontento a través de sus redes sociales. El director esperaba darle continuidad a su historia en Netflix, algo que ya no sucederá. Sin embargo no todo está perdido ya que afirmó que buscará darle seguimiento a esta historia en otro sitio.

“Alice in Bordeland”: no te puedes perder el adelanto de la esperada segunda temporada La nueva entrega estará disponible le 22 de diciembre y los fans ya explotaron de alegría en las redes sociales aguardando su estreno VER NOTA

“Estoy muy decepcionado de que Netflix haya decidido no continuar con una segunda temporada de El club de la medianoche, pero como prometí, aquí están las respuestas a los misterios sin resolver de la temporada 1 (junto con nuestros planes para la temporada 2)”, escribió Mike en su cuenta de twitter.

Flanagan mostró su disgusto tras la cancelación. (Twitter: @flanaganfilm)

La mente detrás de La maldición de Hill House optó para su reciente trabajo una historia centrada en un público más joven. Para esto adaptó el trabajo del autor Christopher Pike para el show televisivo sobre un grupo de adolescentes con enfermedades terminales que viven en Brightcliffe Hospice, un lugar con muchos misterios sobrenaturales.

Los 8 títulos más populares de Netflix entre películas y series de la última semana Desde “El país de los sueños” hasta “Merlina”, estas son las producciones que lideran lo más visto del servicio streaming VER NOTA

Esta serie se lanzó el 7 de octubre y está compuesto por 10 episodios. Los primero capítulos lograron romper algunos récords en la plataforma de entretenimiento. El drama está protagonizado por Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Annarah Cymone, Chris Sumpter, Aya Furukawa, Sauriyan Sapkota, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Zach Gilford y Heather Langenkamp.

"La maldición de Bly Manor" ha sido una de los grandes éxitos de Flanagan en streaming. (Netflix)

Creado por Flanagan y la escritora de La maldición de Bly Manor, Leah Fong, El club de la medianoche marcó no solo la primera incursión de los productores en el contenido adolescente, sino también su primera producción a ser un proyecto de varias temporadas a diferencia de las miniseries que había creado antes. Sin embargo, Mike ya se había preparado mentalmente para la idea de que podría no renovarse su serie y dijo a la prensa antes del estreno que compartiría sus planes de la segunda temporada si se cancelaba.

“Esto fue diseñado para continuar”, dijo Flangan a la prensa en octubre. “No sé si lo hará. Veremos cómo va y probablemente no sabremos hasta dentro de un mes más o menos lo que Netflix quiere hacer. Pero fue creado para continuar. Pike el autor tiene 80 libros, así que tenemos mucho material sin usar que podríamos usar. Tampoco respondimos a algunas de las preguntas más importantes de la temporada. Esas respuestas existen, pero estaban destinadas para la próxima temporada. Si no la autorizan, los pondré en Twitter. Entonces al menos todos podremos hablar de ello”, señaló.

"Misa de medianoche" fue ampliamente aclamada. (Netflix)

Nuevo acuerdo con Prime Video

Para aquellos que son amantes de lo que hace Flanagan pueden estar seguros que el director seguirá realizando nuevo proyectos. Ahora lo hará de la mano de Amazon Studios con quien recién firmó un acuerdo para producir contenido. El acuerdo alcanzado por Mike Flanagan y Trevor Macy con Prime Video abarcará varios años y se espera que el resultado de esta nueva asociación se comience a ver durante el próximo año.

“Mike y Trevor son notables al contar historias inmersivas y llenas de suspenso que mantienen al público magistralmente comprometido de principio a fin”, dijo Vernon Sanders, jefe de televisión global de Amazon Studios. “Estamos emocionados de darles la bienvenida a Amazon Studios y esperamos que nuestros clientes globales experimenten su creatividad de género”.

Mike Flanagan ahora trabajará con Amazon Studios. (Netflix)

Por su parte Flanagan y Macy celebraron el nuevo acuerdo con Prime Video, empresa con la que señalaron querían trabajar desde hace tiempo: “Amazon es un estudio que hemos admirado durante mucho tiempo”, dijeron Flanagan y Macy. “Su compromiso de participar en series y contenidos innovadores se alinea con el espíritu de lo que hemos construido. Estamos deseando trabajar con todo el equipo de Amazon mientras traemos nuestra marca de producciones de género al servicio y al público de todo el mundo”.

Aunque Flanagan ya no trabajará junto a Netflix, aún queda en puerta el estreno de la última producción entre ambas partes. Se trata The Fall of the House of Usher, una nueva miniserie basada en el texto escrito por Edgar Allan Poe del mismo nombre. Se espera que este proyecto llegue a la plataforma en 2023.

Mike Flanagan dirigió "Dr. Sueño" en 2019. (Warner Bros.)

Puedes disfrutar de La maldición de Hill House, Misa de medianoche y La maldición de Bly Manor en el servicio de Netflix.

Seguir leyendo: