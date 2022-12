“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” presenta nuevo adelanto sobre lo que se viene

Adaptación cinematográfica basada en el popular juego de mesa. (Paramount Pictures)

A unos meses de que Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves llegue a los cines, se dio a conocer un nuevo póster de la película basada en el popular juego de mesa. Fue Paramount Pictures, estudio que está al frente de este proyecto, quien reveló la imagen que destaca por la cantidad de actores de primer nivel que protagonizan la producción que se entrenará el 31 de marzo de 2023.

5 dramas basados en historias reales con mujeres como protagonistas que puedes ver en streaming La historia de personajes femeninos fueron reflejados en el cine a través de distintas producciones. Un recorrido por algunos de estas vidas que marcaron la historia VER NOTA

En el cartel se puede apreciar al elenco multiestelar comandado por Chris Pine como Edgin the Bard, Michelle Rodriguez en el papel de Holga the Barbarian y Sophia Lillis dando vida a Doric. Por su parte, Justice Smith interpretará a Simon the Sorceror y Regé-Jean Page será Xenk, the Paladin. El villano de la historia, Forge Fitzwilliam será interpretado por Hugh Grant. Si bien el juego de mesa siempre ha sido popular, su éxito se ha incrementado en los últimos años gracias a programas como Stranger Things y series web como Critical Role.

Adaptación cinematográfica basada en el popular juego de mesa. (Paramount Pictures)

El largometraje es dirigido por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, quienes estuvieron al frente de la comedia Game Night. La pareja escribió esta película junto a Michael Gilio, a partir de una historia escrita por Chris McKay y Gilio. Jeremy Latcham, Brian Goldner y Nick Meyer son los productores ejecutivos junto a Denis L. Stewart, Goldstein, Daley, Pine, Zev Foreman y Greg Mooradian.

“Heartstopper”: Netflix finalizó el rodaje de la segunda temporada, ¿de que tratará? Basada en la novela de Alice Oseman, la ficción contará con más episodios llenos de intensidad y especialmente enfocados en la salud mental VER NOTA

El proyecto se ha desarrollado en colaboración con Wizards of the Coast, empresa que es la dueña del popular juego. La historia seguirá a personajes creados específicamente para esta película, quienes en la trama intentarán robar un artefacto invaluable. Al inicio parece que la misión saldrá según lo planeado, sin embargo de pronto las cosas comienzan a complicarse cuando el grupo de guerreros se topa con una organización que busca destruir permanentemente toda la vida en Forgotten Realms.

Regé-Jean Page es uno de los protagonista de la historia. (Paramount Pictures)

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves se basa en el juego de mesa de fantasía creado por Gary Gygax y Dave Arneson en la década de los ‘70. En el se se permite a los jugadores encarnar héroes de su propia creación, mientras emprenden misiones, ya sea escritas previamente o creadas por los propios participantes.

8 emocionantes películas sobre fútbol que puedes ver en streaming Estas son las conmovedoras producciones argentinas, españolas, mexicanas y más que se relacionan con la temática futbolística VER NOTA

Aunque los detalles sobre la esperada adaptación cinematográfica aún son escasos, en una reciente entrevista con Collider, Pine comparó el tono de la película con algunas historias fantásticas llenas de ironía. “La forma en que lo he estado describiendo, es como Game of Thrones mezclado con una pequeña princesa prometida , solo una pizca de Monty Python y el Santo Grial“.

La producción estuvo a cargo de los directores John Francis Daley y Jonathan Goldstein. (Paramount Pictures)

Pine adelantó que Dungeons & Dragons se inspiró en el humor de la clásica película de los 80 Los Goonies, “En esta película hay una especie de energía Spielberiana. Son los largometrajes con los que crecí en los años 80. Simplemente todo el proceso se siente abierto, ligero y optimista, y el trabajo es como una buena improvisación. Simplemente se trata de mantener viva la energía y la música de la escena”.

Por su parte los escritores y directores John Francis Daley y Jonathan Goldstein han declarado que no se propusieron hacer una comedia, pero al final aceptaron por completo el tono y el humor que se manejara en esta nueva aventura. “No es una comedia pura y dura, pero es una película de acción y fantasía con muchos elementos cómicos y personajes que esperamos que la gente realmente se interese y disfrute viendo sus aventuras”, dijo Goldstein.

"Dungeons & Dragons" presentó su primer trailer

Antes de que estrene Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves puedes disfrutar de Chris Pine en el film Don’t Worry Darling, el cuál se puede ver en HBO Max.

Seguir leyendo: