“You People” lanza su primer avance con Jonah Hill y Eddie Murphy como protagonistas

Comedia que sigue a una pareja que se enfrenta el choque cultural tras mudarse a un nuevo vecindario. (Netflix)

A unas semanas de estrenarse, Netflix ha lanzado el primer tráiler e imágenes de su nueva comedia romántica con tintes sociales You People. El proyecto marca el debut como director de largometrajes de Kenya Barris, quien es reconocido por la serie de televisión Black-ish. La historia de este proyecto sigue a una pareja que deberá enfrentarse al choque cultural tras mudarse a un nuevo vencindario. Este proyecto ahondará en temas como el amor en un marco en el que se buscará explorar los estereotipos raciales en Estados Unidos.

Qué se sabe de la segunda temporada de “1899″ y qué dicen sus creadores La serie estrenada en Netflix forma parte del top 10 de la plataforma y su final augura una continuación VER NOTA

La plataforma de streaming dio a conocer el tráiler de su nueva película y en el clip se puede apreciar una trama de amor en la que se hará énfasis en temas como el racismo. Jonah Hill es el protagonista y también coescribió el guión de este proyecto que se basa libremente en la comedia romántica de 1967 Adivina quién viene a cenar. La historia sigue a una joven pareja, que se verá en medio de conflictos, luego de que ambos son de distintos orígenes étnicos. El choque cultural y las diferencias generacionales se harán presentes cuando las familias de los protagonistas se encuentren.

La película es dirigida por Kenya Barris. (Netflix)

En el breve adelanto el personaje de Hill le explica al de Eddie Murphy por qué él y su hija son una gran pareja. El título de este proyecto es una referencia directa a una expresión muy utilizada en los discursos racistas, ya que “You People” (“ustedes”) se utiliza para borrar cualquier rastro de identidad de un individuo y reducirlo a estereotipos raciales. En todos sus proyectos Barris, el director siempre habla sobre temas como el racismo y siempre le da un papel preponderante a los afroamericanos en todos sus trabajos.

3 miniseries británicas para maratonear que puedes ver en streaming Se trata de ficciones que van desde el thriller, pasando por el suspenso y el terror que se pueden ver en horas y se encuentran disponibles en plataformas VER NOTA

Las primeras imágenes se centran en algunos de los miembros del elenco repleto de nombres como Lauren London, David Duchovny, Nia Long, Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage, Mike Epps, Emily Arlook, Bryan Greenberg y Julia Louis-Dreyfus. Esta nueva producción llegará al catálogo de Netflix el 27 de enero de 2023.

Eddie Murphy y Lauren London interpretan a padre e hija. (Netflix)

You People es el segundo proyecto de Jonah como guionista, la primera ocasión fue en 2018 con el film En los 90, mismo que también fue su debut como director. Para Murphy, el próximo largometraje llega tras haber lanzado Un príncipe en Nueva York 2 el año pasado a través de Prime Video, así como su aclamada actuación en la película Dolemite Is My Name (2019).

La cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix ya tiene fecha de estreno La nueva entrega de la producción protagonizada por Penn Badgley se dividirá en dos entregas VER NOTA

Kevin Mishner, conocido por producir Carrie de 2013 y la película biográfica Richard Jewell de 2019, también aparece como productor de este trabajo, mientras que David Hyman, Matt Dines, Hale Rothstein, Alison Goodwin, Mychelle Deschamps, Andy Berman y Charisse Hewitt-Webster también son parte de la producción.

Antes de que llegue You People a Netflix puedes disfrutar del trabajo de Eddie Murphy en Un príncipe en Nueva York 2 que se encuentra disponibe en Prime Video.

Seguir leyendo: