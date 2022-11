Las 6 mejores películas de Jennifer Lawrence para ver en streaming además del debut de “Resurgir”

6 títulos de Jennifer Lawrence disponibles actualmente en streaming a nivel Latinoamérica.

Jennifer Lawrence se ha convertido en una de las actrices estadounidenses predilectas. En la actualidad, esta estrella del cine se conoce como un de las mujeres más jóvenes en recibir un Oscar a la Mejor Actriz con el protagónico de Los juegos del destino. Además, cabe recordar que la actriz de 32 años hoy se encuentra de estreno con su más reciente producción Resurgir. A continuación, te damos a conocer sus mejores películas disponibles en streaming para Latinoamérica.

Resurgir

Resurgir (Causeway) es un drama que gira en torno a tres delicados ítems. Las fuerzas militares de los EEUU, la guerra en Afganistán y una grave enfermedad. La historia detalla la vida de Lynsey, una soldado estadounidense que sufre una lesión cerebral traumática durante su misión en Afganistán, situación que la obliga a volver a casa. La historia se centra en su lucha por volver a la vida cotidiana con su madre mientras espera su redistribución. Estrenó este 4 de noviembre en Apple TV+.

De la directora Lila Neugebauer y protagonizada por la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence y Brian Tyree Henry. CAUSEWAY - En cines y en streaming en Apple TV el 4 de noviembre.





No miren arriba

“Kate Dibiasky es una estudiante de posgrado de Astronomía y, su profesor, el doctor Randall Mindy hacen un descubrimiento tan asombros como terrorífico: un enorme cometa lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. El otro problema es... que a nadie le importa”; apunta su sinopsis de No miren arriba (Don’t Look Up). Por tal motivo, Kate y Randall emprenden una gira mediática para advertir a la humanidad. Esta excursión los lleva desde la indiferente presidenta Orlean y su hijo y jefe de gabinete, a la emisión de ‘The Daily Rip’, un animado programa matinal. Solo quedan seis meses para el impacto del cometa, pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde. Película del 2021, disponible en Netflix.

No miren arriba» cuenta la historia de dos astrónomos de bajo perfil que deben emprender una gira mediática colosal para alertar a la humanidad sobre un asteroide que viene en camino a destruir el planeta Tierra.





Los juegos del destino

Los juegos del destino (Silver Linings Playbook) relata que, tras pasar ocho meses en un centro de salud mental por agredir al amante de su mujer, Pat (Bradley Cooper) regresa a casa de sus padres. Aunque está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su exmujer, la situación cambia cuando conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica con problemas y mala reputación. A pesar de la mutua desconfianza inicial, pronto surge entre ellos un estrecho vínculo que les ayudará a encontrar el lado bueno de las cosas. Película del 2012, disponible en Netflix y Prime Video.

"Los juegos del destino" es un drama ganador del Óscar, protagonizado por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Dirigido por David O. Russell. (The Weinstein Company)





Los juegos del hambre

Los juegos del hambre (The Hunger Games) es una tetralogía de novelas de ciencia ficción y aventura escrita por Suzanne Collins. La serie se compone hasta ahora de cuatro obras: Los juegos del hambre (2012), Los juegos del hambre: en llamas (2013), Los juegos del hambre: Sinsajo -Parte I (2014) y Los juegos del hambre: Sinsajo-Parte II (2015). La saga completa está disponible en HBO Max y también, la primera película de la serie puede verse en Netflix.

Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem; un imponente Capitolio ejerce un control riguroso sobre los 12 distritos que lo rodean y que están aislados entre sí y sus representantes deben luchar entre ellos mismos. (Warner Bros.)





La casa de al lado

Una chica adolescente se muda junto a su madre a un nuevo pueblo y, poco después descubre que su casa está frente a otra en la que tuvo lugar un doble asesinato. Las cosas comenzarán a complicarse cuando la joven se hace amiga de un chico que sobrevivió a la masacre. Película de 2012, disponible en HBO Max.

"La casa de al lado" (House at the End of the Street) es un thriller de intriga y terror dirigido por Mark Tonderai. (Relativity Studios)





Serena

Ambientada en los años 20. Los Pemberton, George y Serena, se desplazan a Carolina del Norte para fundar un imperio maderero. Sin embargo, cuando Serena descubre que no puede tener hijos, empieza un descenso a la locura que la llevará a odiar con todas sus fuerzas al hijo ilegítimo de su marido. Película de drama y romance de 2014, disponible en Prime Video.

Jennifer Lawrence interpreta a la mujer valiente y decidida de un magnate de la industria maderera que lucha contra el gobierno para salvar las tierras del negocio familiar.

