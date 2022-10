“El paciente”, la nueva serie sobre un asesino serial protagonizada por Steve Carrell llegará a Star+

Thriller psicológico sobre un terapeuta que es secuestrado por un paciente que resulta ser un asesino serial. (Star Plus)

En los últimos años ha habido una euforia por las producciones televisivas en donde las historias que se presentan se centran en asesinos seriales. Recientemente Dahmer: Monster: la historia de Jeffrey Dahmer demostró que al espectador le gustan estos proyectos que en ocasiones se basan en hechos reales.

Ahora llegará a Star+, El paciente, un nuevo thriller psicológico, que si bien, no está basado en ningún hecho real, explorará a través de sus 10 episodios, otra perspectiva de los criminales en serie. Esta nueva producción es protagonizado por Steve Carrell y Doomhall Glesson.

Nueva serie dramática de Steve Carrell

La serie es un thriller psicológico escrito por Joel Fields y Joe Weisberg (The Americans) sobre un terapeuta, Alan Strauss (Carell), que es tomado prisionero por un paciente, Sam Fortner (Gleeson), que resulta ser un asesino serial y tiene un pedido terapéutico inusual para Alan: que lo ayude a frenar sus impulsos homicidas.

Para sobrevivir, Alan debe desenmarañar la mente de Sam e impedir que cometa otro asesinato, pero Sam evita hablar de temas cruciales para el tratamiento, como por ejemplo hablar de su madre, Candace (Linda Emond). Solo y en cautiverio, Alan examina su propio pasado a través de recuerdos de su antiguo terapeuta, Charlie (David Alan Grier), y se enfrenta a olas de sus propios problemas reprimidos, como la reciente muerte de su esposa, Beth (Laura Niemi), y el doloroso alejamiento de su hijo, Ezra (Andrew Leeds), un hombre muy religioso.

En el transcurso de su reclusión, el terapeuta no solamente descubre lo profunda que es la compulsión de Sam, sino también lo mucho que tiene que trabajar para reparar la ruptura que se produjo en su propia familia. Con el tiempo que se acaba, Alan lucha desesperadamente para frenar a Sam antes de convertirse en cómplice de sus asesinatos, o peor aún, en víctima.

Si esta premisa no es capaz de causar miedo y terror, el avance de la serie puede dar una muestra de lo oscura que podrá llegar a ser la producción. En el clip se pede ver Sam Fournier sentado para una consulta con Alan Strauss y sus gestos ya dan una idea de su intrincada personalidad antes de que se revele su obsesión por matar.

Desde su estreno hace unos meses en Estados Unidos, la serie ha sido alabada por su historia y actuaciones, además es un proyecto inusual a nivel de producción. Gran parte de la trama estará ambientada en una sola habitación y la duración (al menos de los dos primeros capítulos), es de apenas 20 minutos.

Con este show Steve Carell ha demostrado que no sólo es un actor de comedia y que también puede tener roles más dramáticos o serios con los que demuestra su versatilidad actoral en pantalla. Además esta no es la primera ocasión que tiene un papel en este género, Beautiful Boy y The Morning Show son algunos otros ejemplos.

Antes de que esta serie se estrene puedes ver a Steve Carrell en otro papel dramático en The Morning Show, cuyas dos primera temporadas están disponibles en Apple TV+.

