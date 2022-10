“Shantaram” de Apple TV+, la serie que tardó casi 20 años en poder realizarse

Esta serie originalmente sería una película que protagonizaría Johnny Depp. (Apple TV )

Hay proyectos que tardan años en poder concretarse, algunos más que incluso nunca llegan a realizarse y en el caso de Shantaram tuvieron que pasar casi dos décadas para que este proyecto basado en la novela de Gregory David Roberts pudiera estrenarse.

Los planes para adaptar este proyecto protagonizado por Charlie Hunnam se remontan a hace casi dos décadas, cuando la novela se publicó por primera vez en 2003, ya que desde que el este escrito llegó a las librerías, fueron varias productoras cinematográficas las que mostraron interés en adaptar esta historia en forma de una película con Johnny Depp como protagonista.

La primera temporada tiene 12 episodios. (Apple TV Plus)

Primero fue Warner Bros. quien compró los derechos para llevarla al cine e incluso contrató a Eric Roth para que reescribiera el guión basándose en el borrador escrito por el autor de la novela. Este proyecto iniciaría su producción en 2006, pero los planes del estudio cambiaron y tras aplazar el inicio de la filmación en varias ocasiones, finalmente fue en 2008 que la empresa canceló la película.

El ímpetu por querer realizar Shantaram se recuperó nuevamente a principios de 2018, cuando Paramount Televisión Studio y Anonymous Content obtuvieron los derechos de la novela, reutilizándola para una serie de televisión en lugar de una película, ya que las empresas creían que necesitarían más de dos horas para poder contar esta historia.

La serie se basa en la novela de Gregory David Roberts publicada en 2003. (Apple TV Plus)

A esta serie más tarde se le unió Apple, quien anunció que la serie formaría parte de su servicio de entretenimiento en streaming y fue a partir de entonces que todo comenzó a tomar forma. Fue a inicio de 2019 que se confirmó que Charlie Hunnam, Richard Roxburgh y Radhika Apte serían parte de este show.

En octubre de ese mismo año comenzó la filmación de la serie, teniendo como escenarios principales dos ciudades, Victoria en Australia y Bhopal en la India. El rodaje del proyecto fue complejo, razón por la que el equipo detrás tardó casi dos años en poder terminar de grabar esta historia y se pudo completar hasta mediados de diciembre de 2021.

Charlie Hunnam fue confirmado como protagonista en 2019. (Apple TV+)

En una entrevista a la publicación Entertainment Weekly, el actor dialogó acerca de este nuevo proyecto y dijo que la serie no es “una especie de Sons of Anarchy en India, porque eso no es lo que estamos entregando. El espectáculo es tan radicalmente diferente y los personajes son tan radicalmente diferentes”. Así aclaró el actor que intenta separar ambas series.

Creada, escrita y producida por Steve Lightfoot, quien también se desempeña como productor ejecutivo, la serie llegó a Apple TV+ el 14 de octubre con el estreno de los primeros tres episodios, los cuales serán seguidos de un capítulo nuevo cada semana hasta completar los 12 que conformarán la primera temporada.

La vida de Lin cambiará cuando conozca el amor en Bombay (Apple TV Plus)

La historia sigue la vida de Lin Ford, interpretada por Hunnam, quien logra escapar de una prisión australiana de alta seguridad y luego encuentra una nueva vida e identidad como médico en los barrios marginales de Bombay en la década de 1980. Ahí es donde se pelea con el jefe de la mafia local y finalmente termina luchando contra las tropas rusas invasoras en Afganistán con sus habilidades para el tráfico de armas y la falsificación. A lo largo de él también se enamora de Karla, interpretada por Antonia Desplat, lo que complica aún más su elección entre la libertad y el amor.

La serie de televisión cuenta con Bharat Nalluri como director y productor ejecutivo. Andrea Barron, Nicole Clemens, Steve Golin y Justin Kurzel también son productores ejecutivos junto con Eric Warren Singer, co-creador de la ficción. También participan en el show los actores Shubham Saraf, David Field, Elektra Kilbey y Fayssal Bazzi, entre otros.

Shantaram se encuentra disponible a través de Apple TV+ desde el pasado 14 de octubre y semanalmente se estrenará un nuevo episodio.

