“El meme maldito”, la broma de internet que se volvió película

Un meme aterrador de Internet llamado "Grimcutty" despierta el pánico entre todos los padres de familia de la ciudad. (Star Plus)

En 2018 se hizo viral una imagen que rápidamente se convirtió en meme, la cual presentaba a una criatura extraña a la que la gente nombró Momo y que aparentemente le respondía al usuario sus preguntas e incluso sabía información personal de quien lo consultaba. La terrorífica foto pertenece a una escultura de una mujer-pájaro que se expuso en 2016 en una galería de arte en Ginza, Tokio y que formó parte de una exposición sobre fantasmas y espectros.

El aspecto de Momo era aterrador: dos ojos saltones, piel pálida y una sonrisa siniestra, en poco tiempo se hizo famoso a través de WhatsApp en forma de reto viral. Todo comenzó en un grupo de Facebook en donde se retaba a los integrantes a entablar comunicación con un número desconocido y varios usuarios aseguraron que si se enviaba un mensaje el móvil, éste respondía con imágenes violentas y agresivas.

El film es dirigido por John Ross y protagonizado por Sara Wolfkind y Joel Ezra Hebner. (Star Plus)

Esta anecdota ha dado la inspiración para El meme maldito (Grimcutty) una nueva película de terror que ocupa la premisa antes mencionada para sembrar el terror en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde este meme cobra vida y comienza a asesinar a sus pobladores.

La película dirigida por John Ross presenta a una familia de cuatro miembros que vive en una pequeña y próspera ciudad estadounidense y sigue una serie de sucesos extraños cuando un meme de internet cobra vida para atacar a los niños y adolescentes del lugar, sin que los adultos se puedan percatar de su presencia.

La película se centra en la criatura de internet que cobra vida y que hace que sus víctimas se lastimen a sí mismas y a los demás. (Star Plus)

Todo comienza una noche, cuando el joven Brandon se da cuenta de que su madre lo ha encerrado en su habitación para mantenerlo alejado de teléfonos o computadoras portátiles antes de acostarse. Mientras la madre revisa ansiosamente las noticias en Internet sobre los efectos estresantes de las redes sociales y el Internet de los teléfonos inteligentes en los niños, Brandon sale de su habitación por la ventana y baja las escaleras.

Ahí es cuando el adolescente ve una figura monstruosa y aterradora justo afuera de su casa y no parece ser la primera vez que Brandon la ve. El monstruo pronto irrumpe en la casa y persigue al joven con un cuchillo afilado en sus manos y tras estar huyendo de la criatura no tiene más remedio que hacerse con un cuchillo de la cocina. Corre hacia la habitación de la madre con el cuchillo todavía en sus manos, y mientras el monstruo corre hacia él, Brandon apuñala a su madre con él.

La película sigue la premisa de un meme que aterroriza a un pueblo. (Star Plus)

A diferencia de otras películas con una historia similar, en El meme maldito, el ente no sólo va en busca de sus víctimas para asesinarlas, también hace que que se lastimen así mismas y a otros. El avance muestra el poder de la criatura cuando se muestra a un niño apuñalando a su madre con un cuchillo de cocina, lo cual en la historia siembra el pánico en la ciudad.

El espectro luce aterrador, una criatura alta y encorvada con una cara blanca deformada, ojos rojos y cabello largo y negro. La siguiente víctima es la protagonista de la película, Asha Chaudry (Sara Wolfkind), a quien la criatura persigue por su casa antes de que desaparezca y sus padres no puedan verla.

El meme se hizo viral en 2018 y fue conocido como Momo. (Twitter)

Esta película de terror producida por 20th Digital Studio, está escrita y dirigida por John William Ross. Los productores ejecutivos del proyecto incluyen a David Worthen Brooks , Arbi Pedrossian y Jenna Cavelle. La película está protagonizada por Usman Ally (A Series of Unfortunate Events), Shannyn Sossamon (Sleepy Hollow), Callan Farris (Gabby Duran & the Unsittables), Alona Tal (SEAL) y Kayden Koshalev (The Tragedy of Macbeth).

El meme maldito se esncuentra disponible ya a través de la platafroma de Star+.

