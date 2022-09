“Wicked” suma a su elenco a Jonathan Bailey, el ex“Bridgerton”

El actor Jonathan Bailey asiste al estreno mundial de la segunda temporada de la serie de Netflix "Bridgerton" en Londres, Gran Bretaña. Ahora interpretará a Fiyero en "Wicked". (REUTERS)

La estrella de Bridgerton, Jonathan Bailey (interpreta a Anthony Bridgerton), ha sido elegida junto a Ariana Grande y Cynthia Erivo en la próxima película de Wicked, según confirmó hace pocas horas el director Jon M. Chu, quien también dirigió éxitos como Crazy Rich Asians (Locamente millonarios) y el documental Justin Bieber: Never Say Never, entre otros.

Wicked será un drama fantástico y de romance que se centrará en la “historia de una mujer de piel verde en el mundo de Oz, que se convierte en la Bruja Malvada de Oeste”. Es una película basada en el musical de Broadway, el cual explica los orígenes de las brujas del país de Oz.

El cineasta estadounidense de origen chino, Jonathan Murray Chu, publicando emocionado sobre el nuevo personaje de "Wicked". (Twitter/Jon M. Chu)

Variety fue quien informó por primera vez que Bailey estaba en conversaciones para el papel, y Chu siguió en Twitter para confirmarlo el día de ayer, miércoles, escribiendo: “Él es perfecto, son perfectos. Serían perfectos juntos”. Nacido para ser siempre.... Estoy demasiado emocionado para fingir que esto no ha estado sucediendo. Tenemos un Fiyero!”.

Para quienes no lo conocen muy bien, la historia cuenta que es el personaje de Wicked que estaba enamorado de Glinda (la bruja buena) pero después se enamoró de Elphaba (la bruja mala). Entonces, cuando ella desapareció Madame y el Mago lo nombraron jefe de la guardia. Mas tarde, cuando Elphaba es secuestrada él la rescata. Por lo que ella hizo un hechizo para que lo protegiera, pero no funciono y se convirtió en el Espantapájaros.

Ariana Grande será Glenda (la bruja buena) en "Wicked". (EFE/Justin Lane/Archivo)

En cuanto a los papeles de las brujas, Erivo caracterizará a Elphaba y Grande a Glinda. Universal lleva desarrollando la película desde 2004. Esta película, adaptada de la novela de Gregory Maguire, es una precuela de El Mago de Oz y sigue la amistad en la edad escolar entre Elphaba (la bruja malvada del oeste y Glinda, la bruja buena. Y Fiyero es el principal interés amoroso de la historia.

Hasta el momento no se tienen más detalles de otros personajes del film, ni más sobre el desarrollo de la historia. Pero de lo que se puede estar seguro es que Wicked ya está empezando a despertar la expectación de la audiencia con los tres actores confirmados, los cuales son muy queridos por el público.

Cynthia Onyedinmanasu Chinasaokwu Erivo, más conocida como Cynthia Erivo, es una actriz, cantante y compositora británica que se meterá en la piel de la bruja malvada del oeste en "Wicked". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Wicked se dividirá en dos. La primera se estrenará el 25 de diciembre de 2024 y la segunda está pensada para el día de Navidad de 2025.

SEGUIR LEYENDO: