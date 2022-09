“Beavis and Butt-Head” volvió oficialmente a través de un revival en Paramount+

Un revival trae de regreso el clásico programa "Beavis and Butt-Head". (Paramount Plus)

En la década de los 90, las series animadas dirigidas para adolescentes y adultos jóvenes eran un aspecto importante de la marca MTV. Muchas de estas producciones quedaron atrás luego de la transición al nuevo siglo, pero el cariño de la audiencia permite que algunas de las más queridas regresen. Ese es el caso de Mike Judge’s Beavis and Butt-Head, el revival del recordado título noventero.

Originalmente, la ficción se emitió entre 1993 y 1997; y varios años más tarde, en 2011, se estrenó una octava temporada. Este año, llegó una película titulada Beavis and Butt-Head Do the Universe, y más tarde se hizo oficial el retorno de los personajes en una forma de una nueva serie. Los episodios llegaron el pasado 31 de agosto a Paramount+, la plataforma que alberga contenidos exclusivos de series, películas y producciones de animación.

Los nuevos episodios se lanzaron en el servicio streaming a finales de agosto. (Paramount Plus)

El más reciente trabajo de Judge se enfoca en las aventuras de Beavis y Butt-Head en el mundo moderno del año 2022, aunque sus mentalidades no han madurado demasiado. El proyecto se anunció por primera vez en la Comic-Con de San Diego por medio de un vistazo especial a uno de los capítulos. Cabe destacar que, si bien la historia mantiene el mismo estilo de dibujo, tiene una apariencia mucho más prolija.

Beavis and Butt-Head en la era de la modernidad y la tecnología

Beavis and Butt-Head Do the Universe se ubica previamente a los eventos del revival, puesto que aún se sitúa en 1998 y sigue a los protagonistas en su travesía en el espacio. Cuando son absorbidos por un agujero negro, ellos aparecen 24 años en el futuro, específicamente en el año 2022. Ambos son foco de una persecución de la NASA, el gobierno estadounidense y sus versiones alternas con una inteligencia suprema que provienen de otro universo.

En la modernidad, Beavis y Butt-Head se adaptan a los cambios tecnológicos. (Paramount Plus)

Además de desarrollar la nueva temporada, Mike Judge pone su voz nuevamente a los personajes centrales de Beavis and Butt-Head. “No había hecho las voces en muchos años. Simplemente fui y lo hice, lo escuché y pensé: ‘Oh, eso suena como Beavis y Butt-Head’. Y luego hice la animación de ellos en el sofá. Fue muy divertido. Pensé: ‘Sí, esto parece y suena como ellos’. Luego Paramount quiso hacerlo y pensé: ‘¿por qué no?’”, contó a la revista Rolling Stone sobre la creación del proyecto.

Otro cambio que aplicó a la serie fue que no solo discutieran sobre videos musicales, sino que ahora también hablaran acerca de clips de YouTube TikTok. ¿Cómo pudieron contar con la participación de los creadores de canales y perfiles de fama en internet? Judge contó que les parecía genial aparecer en el programa o podría ser útil para ganar seguidores, así es como han podido utilizar este material para dar pie a nuevas conversaciones abordadas desde la perspectiva moderna.

"Beavis and Butt-Head" se emitió originalmente entre 1993 y 1997 a través de MTV. (Paramount Plus)

“Esas cosas han sido muy divertidas para mí. Lo revisamos y damos vueltas a las ideas. Con el del tatuaje en la cárcel [en el que ven un vídeo de TikTok sobre cómo hacerse un tatuaje en la cárcel], será como: ‘Puedo imitar a este tipo y hablar de cómo parece un criminal’. El vídeo de la admisión a la universidad [en el que una adolescente y su madre se asustan cuando entra en Harvard] era solo la idea de que piensen que la madre y la hija están realmente peleando y no celebrando y abrazándose. Sólo buscamos un ángulo”, añadió en la misma entrevista.

