Adam Driver y Greta Gerwig buscan sobrevivir a un incidente medioambiental en el nuevo adelanto de “White Noise”

La película sigue a una familia suburbana que tiene que encontrar un sentido a su vida cotidiana cuando la tragedia y la muerte amenazan su pacífico pueblo. (Netflix)

Luego de la exitosa mancuerna que Adam Driver y Noah Baumbach hicieron en 2019 en el largometraje Historia de un matrimonio, este año, actor y director repiten la dupla con White Noise, adaptación de la aclamada novela posmoderna de 1985 del autor Don DeLillo del mismo nombre.

Netflix lanzó un adelanto de este trabajo, que es el primero del director Baumbach que no se basa en su propia idea original, aunque el realizador escribió el guion y produjo la película con David Heyman y Uri Singer.

La novela en que se basa este film fue publicado en 1985. (Netflix)

Adam Driver (Annette) interpreta a Jack Gladney, un profesor de estudios sobre Hitler en el ficticio College-on-the-Hill que, junto con su esposa Babette (Greta Gerwig) y sus cuatro hijos, debe evacuar después de un catastrófico accidente de tren que arroja desechos químicos sobre su tranquila ciudad natal.

En el tráiler se puede observar que la producción está cargada de altos niveles de tensión como lo muestra la escena donde toda la familia del protagonista está en su automóvil después de un accidente y la esposa le dice al profesor: “La vida es buena, Jack. Mientras los niños estén aquí, estamos a salvo”.

Baumbach también se desempeña como productor de la película junto a David Heyman y Uri Singer. (Netflix)

White Noise explora cómo la muerte se cuela en el corazón de las personas, dando a luz sus mayores miedos mientras intentan aferrarse a la rutina para encontrar un sentido a sus vidas. Es una novela sombría que el cineasta Noah Baumbach está convirtiendo en una película que explora lo absurdo de tratar de mantener todo junto cuando las personas y sus seres queridos podrían morir en cualquier momento.

White Noise inaugurará el Festival Internacional de Cine de Venecia el 31 de agosto y luego abrirá el Festival de Cine de Nueva York el 30 de septiembre, la primera vez que una película abre ambos festivales, antes del lanzamiento de Netflix a finales de este año.

Se centra en el profesor Jack Gladney y su esposa, Babette, mientras lidian con la familia después de que un derrame químico cercano contaminara el aire. (Netflix)

“Baumbach ha hecho una original, ambiciosa y convincente pieza de arte en la que despliega con medida distintos registros: dramático, irónico, satírico. El resultado es una película que examina nuestras obsesiones, dudas y miedos de la manera que fueron capturados en los 80, y aún así conteniendo muy claras referencias a la realidad contemporánea”, declaró durante una conferencia de prensa Alberto Barbera, director artístico del Festival de Venecia.

Don Cheadle (Hotel Rwanda), André 3000 Benjamin y Jodie-Turner-Smith (Queen & Slim) se unen al elenco como los excéntricos colegas académicos de Jack en el College-on-the-Hill, mientras que Sam Nivola, May Nivola y Raffey Cassidy (The Killing of a Sacred Deer) interpretan a sus hijos Heinrich, Steffie y Denise.

Greta Gerwig protagoniza este film. (Netflix)

Esta no será la primera vez que Noah Baumbach estrena una de sus películas en Venecia, en 2019 también estrenó Marriage Story (Historia de un matrimonio) y tuvo una gran repercusión. Obtuvo seis nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película ,y ganó una estatuilla como mejor actriz de reparto para Laura Dern.

