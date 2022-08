Recomendados de HBO Max que deberías ver en los próximos días

Milly Alcock es una de las jóvenes estrellas de "House of the Dragon". (HBO Max)

Así como las plataformas de streaming tienen sus estrenos semanales, también cuentan con recomendados semanales. Dentro de ellos encuentras películas, series y más, tanto clásicos, como recientes y lanzados tiempo atrás. En este caso, te traemos los títulos sugeridos de los últimos días para que los aproveches.

House of the Dragon

La historia no recuerda la sangre, recuerda los nombres. (HBO)

Estrenada el pasado 21 de agosto de 2022, siendo una precuela de Game of Thrones, se coronó como la producción más vista en un estreno del servicio de HBO Max. Esta serie creada y dirigida por Ryan Condal y con un elenco brillante, se ambienta 200 años antes de Daenerys Targaryen, y en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, interpretado por Paddy Considine, un rey cuya línea de sucesión está en peligro.

La historia se desarrolla cuando su esposa caracterizada por Sian Brooke está embarazada y todos esperan por fin un varón, puesto que si no, el Trono de Hierro recaería sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico, o bien, rompiendo con la tradición, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra, cuyo reclamo del trono está destinado a generar mucha muerte y caos.

Derby Girl

"Derby Girl", comedia francesa lanzada en 2020. (KaBo)

Serie francesa de comedia que gira en torno al patinaje, enfocada en una chica de 25 años llamada Lola Bouvier, una estrella del patinaje artístico que se encuentra en caída, debido a su ego desmesurado. Así que, ella decide convertirse en la más grande campeona de roller derby de todos los tiempos, integrando uno de los peores equipos de Francia: el Cannibal Licornes.

Locamente millonarios

Rachel acompaña a Nick, su novio, a una boda en Singapur. En Asia, Rachel queda atónita cuando descubre que Nick es el heredero de una familia inmensamente rica. (Warner Bros.)

Película ganadora de diversos premios, dentro de ellos Globos de Oro, National Board of Review (NBR), Critics’ Choice Awards, Satellite Awards y Sindicato de Productores (PGA). Este es un largometraje de 2018 que no pasa de moda y que en su mayoría fue aplaudido por la crítica debido a su historia, reparto y producción en general.

Locamente enamorados cuenta que “la neoyorquina Rachel Chu es invitada por su novio, Nick Young, a la boda del mejor amigo de este en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero también nerviosa ya que conocerá a la familia de Nick, lo que Rachel descubre es que Nick ha olvidado mencionar que no solo es el heredero de una de las familias más ricas del país, sino también uno de sus solteros más buscados”. Esto lleva a Rachel a ser el objetivo de celos de toda la jóvenes de la alta sociedad de Asia y, peor aún, la propia madre de Nick desaprueba también esta relación.

Naruto

"Naruto", serie animada de origen japonés basada en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto. (TV Tokyo)

La historia de Naruto se centra en un adolescente llamado Naruto Uzumaki, quien creció recibiendo el rechazo y el desprecio de su aldea por ser el recipiente de la malvada criatura Kurama. Huérfano y solo, el chico se dedica a hacer travesuras hasta que, un día, alguien lo inspira a convertirse en el más grande ninja de la historia.

La aventura de este peleador fue lanzada por primera vez en 1999 y su última publicación fue en 2014. En HBO Max encuentras disponible sus tres primeras temporadas. La primera temporada cuenta con 52 episodios, la segunda con 54 y la tercera tiene 57 capítulos esperando por ti.

Lakers: tiempo de ganar

Serie de drama y comedia de 2022, dirigida por Max Borenstein, basada en el libro de Jeff Pearlman. (HBO Max)

Serie de 10 capítulos centrada en historia de cómo los Angeles Lakers se convirtieron en el equipo de baloncesto profesional más exitoso de la década de 1980.

Industry

Un grupo de jóvenes que trabajan en finanzas y como agentes de banca intentan abrirse camino en el complicado y exigente mundo financiero de Londres. (HBO Max)

Producción con dos temporadas que sigue a un insaciable grupo de jóvenes, agentes de finanzas, quienes luchan por volverse los mejores en su área de Londres. Sin embargo los conflictos entre colegas, la amistad, el amor y los enemigos se harán presentes, causando estragos tan pronto den sus primeros pasos.

Otras no menos importantes dentro de esta elección semanal por HBO Max son Last Week Tonight with John Oliver, Yo soy Alfred Hitchcock, Gunda y Pico de neblina. ¡Si no los conocías, esta es tu oportunidad!

