Johnny Depp trabajará con Al Pacino en su primera película como director en 25 años

"The Brave", primera película que dirigió Johnny Depp con Marlon Brando. (Majestic Films International)

Luego del juicio que enfrentó con ex esposa Amber Heard, el trabajo para Johnny Depp parece regresar. La semana pasada se dio a conocer las imágenes de su nuevo trabajo Jeanne du Barry, en donde interpretará a Luis XV y ahora se ha dado a conocer que regresará a la silla de director para estar al frente de un nuevo largometraje en la que trabajará con Al Pacino.

Se trata de Modigliani, film en el que Depp volverá a la dirección luego de 25 años de no hacerlo desde que realizó The Brave en 1997 y en donde contó con la participación de Marlon Brando ni más ni menos.

Luego de un cuarto de siglo, el actor vuelve a dirigir una película. (Reuters)

Según reveló The Hollywood Reporter, Johnny esta a punto de ponerse detrás de la cámara para este largometraje sobre el artista italiano Amedeo Modigliani, mismo que coproducirá junto a Al Pacino y Barry Navidi. La película también será la próxima mancuerna entre Pacino y Navidi, quienes anteriormente trabajaron juntos en largometrajes como El mercader de Venecia (2004), Wilde Salomé (2011) y Salomé (2013).

Basada en la obra de Dennis McIntyre y adaptada para la pantalla por Jerzy y Mary Kromolowski, la película contará la historia del pintor y escultor en París en 1916, el cual fue considerado durante mucho tiempo un fracaso comercial y crítico, mientras vivió una vida turbulenta. El sitio detalló también que la producción comenzará en Europa durante el primer trimestre de 2023 y que el reparto se revelará en breve.

Al Pacino producirá este largometraje y se espera también este en el elenco. (Reuters)

”La saga de la vida del Sr. Modigliani es algo que me siento increíblemente honrado y verdaderamente honrado de llevar a la pantalla. Fue una vida de grandes dificultades, pero finalmente un triunfo: una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse”, dijo Depp al medio.

Modigliani marca otro proyecto europeo para Depp tras el mediático juicio por difamación que vivió contra su ex esposa Amber Heard hace unos meses. Además interpretará al rey Luis XV en Jeanne du Barry, historia de amor de época dirigida por la directora francesa Maïwenn, que inició su producción hace un mes.

Primera imagen de Johnny Depp como Luis XV de Francia. (Why Not Productions)

“Este proyecto ha estado muy cerca del corazón de Pacino. Él me presentó la obra de Modigliani hace muchos años y me enamoré instantáneamente. Esta es una parte de la vida de Modi y no una biografía. Ha sido un sueño para mí volver a trabajar con Johnny: es un verdadero artista con una visión increíble para llevar esta gran historia a la pantalla”, dijo Navidi.

Aunque a lo largo de su carrera, Depp ha protagonizado más de 60 películas, el actor también ha sido productor de films como Hugo de 2011 y recientemente, Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan de 2020.

