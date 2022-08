La comedia de vampiros con Jamie Foxx y Snoop Dogg ya estrenó en Netflix

Jamie Foxx interpreta a un padre de familia que trabaja cazando vampiros para una organización internacional. (Netflix)

No ha pasado más de un día de su estreno y Turno de día (Day Shift) apunta a convertirse en lo favorito del mes en Netflix. Protagonizada por Jamie Foxx, Snoop Dogg y Dave Franco, la película sigue a un hombre que mantiene una doble vida para mantener económicamente a su pequeña hija. Ante el mundo es un simple obrero de limpieza de piscinas en el Valle de San Fernando, pero su trabajo real consiste en cazar vampiros.

“Jamie Foxx interpreta a un padre de familia que trabaja duro para brindarle una buena vida a su ingeniosa hija, pero su mundano empleo limpiando piscinas en el Valle de San Fernando es solo la fachada de su verdadera fuente de ingresos: cazar y matar vampiros para una organización internacional”, apunta la sinopsis oficial en el servicio streaming.

Bud Jablonski (Foxx) regresa al gremio de cazadores de vampiros y tendrá que seguir sus reglas si quiere mantener el trabajo. (Netflix)

Una cacería de vampiros protagonizada por Jamie Foxx y Snoop Dogg

Bud Jablonski (Jamie Foxx) es un padre de familia de clase trabajadora que ha hecho creer a todos que se dedica a limpiar piscinas, así inicia el film. Mientras hace su labor, ve que no hay moros en la costa, así que irrumpe en una casa cercana y se enfrenta a dos vampiros, una mujer anciana y un hombre joven. Él logra matar a ambos y retira los dientes de las criaturas para venderlos al mejor postor.

En Turno de día, estas criaturas aterradoras no pueden volver a regenerar sus dientes como otras partes del cuerpo y estos valen como artículos de gran valor en el mercado, siendo los de los vampiros mayores los cuales valen más. Bud intentará ofrecer los colmillos a una casa de empeño, pero el dinero no es suficiente. Él se encuentra en una situación muy complicada desde que su ex esposa decidió que se mudaría a Florida con su hija para que estudie en una escuela privada, cuya matrícula es muy costosa.

Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo, Meagan Good, Karla Souza, Steve Howey y Scott Adkins componen el resto del elenco. (Netflix)

Por tal motivo, el protagonista tendrá que volver arrepentido al sindicato de cazadores de vampiros, de donde había sido desterrado por su manera de ser tan osada y agresiva en batalla. Bud recurre a su viejo amigo, John Elliot (Snoop Dogg), para volver a ser integrado y este le concede una segunda oportunidad con una sola condición: tendrá que tomar el turno de día y la paga no será tan buena como antes .

Bud ya no podrá pasarse de la raya en el laburo, puesto que Seth (Dave Franco), un representante sindical, seguirá de cerca sus pasos para vigilar cualquier violación del código que cometa. Por otro lado, una vampira jurará venganza por la muerte de los dos vampiros asesinados y se traza la misión de encontrar al asesino cuando, a su vez, intenta retomar el macabro plan para recobrar la adoración de los humanos hacia los vampiros como en tiempos muy antiguos.

"Turno de día" se estrenó el pasado 12 de agosto en el streaming. (Netflix)

Además de Jamie Foxx y Snoop Dogg en los roles protagónicos, el reparto está integrado por Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo, Meagan Good, Karla Souza, Steve Howey y Scott Adkins. Turno de día es una historia original de Tyler Tice, quien coescribió el guion con Shay Hatten, la dirección estuvo a cargo de J. J. Perry en su debut como cineasta.

Turno de día está disponible para ver en Netflix desde el 12 de agosto.

