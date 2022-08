Whitney Houston cumpliría 59 años, revive en streaming su faceta como actriz

La carrera de Houston como actriz inició en 1992 con su protagónico en la película "The Bodyguard" ("El guardaespaldas"). (Warner Bros.)

Durante sus casi tres décadas de carrera artística, Whitney Houston lanzó siete álbumes de estudio, vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo, ganó incluidos dos Emmy, seis Grammy, 16 Billboard Music Awards y fue introducida al salón de la fama de los premios Grammy, Rhythm and Blues y Rock and Roll.

Sin embargo, la originaria de Newark, Nueva Jersey, también tuvo una carrera como actriz, la cual inició muy a la par de su faceta como cantante y en la que se desarrolló hasta poco antes de fallecer el 11 de febrero de 2012.

La artista realizó cinco largometrajes a la par de su carrera como cantante. (Reuters)

Con el enorme éxito comercial de su música, llegaron ofertas cinematográficas, incluidas algunas para trabajar con Robert De Niro, Quincy Jones y Spike Lee, pero Houston nunca sintió que fuera el momento adecuado.

Antes de aceptar su primer proyecto en la pantalla grande, Whitney ya llevaba algunos años en la industria musical, había lanzado tres álbumes, Whitney Houston (1985), Whitney (1987) y I’m Your Baby Tonight (1990), y aunque ya había rechazado ofertas cinematográficas, el estar al lado de Kevin Costner no la pudo declinar.

Whitney Houston, su esposo Bobby Brown, su madre Cissy Houston y su asistente Robyn Crawford. (AP)

Houston cumpliría este martes 59 años y para aquellos fanáticos de la creadora de éxitos como “Saving All My Love for You” o “Where Do Broken Hearts Go”, a continuación cuatro largometrajes en los que la artista fue la protagonista y que se pueden disfrutar en plataformas streaming.

The Bodyguard (El guardaespaldas)

La película recaudó 411 millones de dólares en todo el mundo. (Warner Bros.)

Cuando Houston aceptó este proyecto en 1992 como Rachel Marron, el mundo supo que estaba lista para llevar su carrera a nuevos niveles y fue un film en el que interpretaba a una versión de ella misma. La película recaudó más de 411 millones de dólares, superando el presupuesto 25 millones.

Coprotagonizada por Kevin Costner como el personaje principal, la película que esta disponible en HBO Max, sigue a una estrella del pop que es acosada por un fanático y contrata seguridad para mantenerla a salvo. De la banda sonora destacó el sencillo que encabezó las listas de éxitos, “I Will Always Love You”.

Whitney Houston interpretó a Rachel Marron en su debut cinematográfico. (Warner Bros.)

Costner también elogió a la también actriz diciendo que: “Hay ciertos cantantes que también son actrices y que incluye tener una voz de clase mundial, elegancia real y presencia física. Diana Ross y Barbra Streisand son dos. Whitney Houston es otra”.

Waiting to Exhale (Tomando un respiro)

La película fue un éxito internacional, recuadó un total de 81 millones de dólares. (20th Century Studios)

Esta película que se encuentra disponible en Star+, fue lanzada en 1995, tres años después de haber dado a luz a su única hija Bobbi Kristina Brown y se basaba en el libro del mismo nombre escrito por Terry McMillan.

La historia se centra en cuatro mujeres que viven en el área de Phoenix, Arizona y sus relaciones con los hombres y entre sí. Todas ellas están “conteniendo la respiración” hasta el día en que puedan sentirse cómodas en una relación comprometida con un hombre.

La película fue adaptada de la novela de 1992 del mismo nombre de Terry McMillan. (20th Century Studios)

Houston interpretó a Savannah Jackson, una productora de televisión que finalmente obtiene el control de su vida amorosa. La banda sonora incluye el éxito número uno “Exhale (Shoop Shoop)”, cantada por la estrella de la película, Whitney Houston.

The Preacher’s Wife (La esposa del predicador)

La película está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Robert Nathan. (Disney)

Para 1996, Whitney continuaba con su carrera como actriz en esta película junto a Courtney B. Vance y Denzel Washington, en la cual se metió en la piel de Julia, una cantante de un club nocturno que renunció a su sueño de convertirse en esposa, madre y destacarse en el coro de la iglesia de su esposo. Washington interpretó a Dudley, un ángel enviado para recordarles a los Biggs el amor que comparten el uno por el otro.

El papel de Julia se escribió pensando en Whitney Houston. (Disney)

Este trabajo que se puede ver en Star+ es un remake de la película de 1947 The Bishop ‘s Wife, que a su vez estaba basada en la novela del mismo nombre de Robert Nathan. A Whitney le pagaron 10 millones de dólares por su participación en en la película, convirtiéndola en la actriz afro mejor pagada en ese momento

El largometraje fue nominado al Oscar, y a cinco Image Awards, incluida la mejor película, ganando dos, actriz (Whitney Houston) y actriz de reparto (Loretta Devine).

Cinderella (Cenicienta)

Whitney Houston da vida a la hada madrina en este clásica historia. (Disney)

Lanzada en 1997, este film fue producido por la cantante y rescata el clásico infantil creado por el francés Charles Perrault, en una versión musical. Aunque originalmente se le pidió que interpretará a la protagonista, ella le dejó el lugar a la cantante de R&B, Brandy, quien había crecido idolatrando a Houston.

La cantante decidió interpretar a la hada madrina, también en parte porque tras los diversos años de retraso que tuvo la preproducción de este proyecto, sintió que ya superaba la edad para poder interpretar el papel de la princesa.

El largometraje cuenta con un elenco compuesto por Jason Alexander, Whoopi Goldberg y Bernadette Peters. (Disney)

La Cenicienta de Rodgers y Hammerstein se considera una película “innovadora” debido a su elenco diverso, en particular eligiendo a una actriz afro como Cenicienta. Un biógrafo de BET se refirió a la producción como un “fenómeno” cuyo elenco “abrió nuevos caminos”. Se considera que Brandy es el primer afroamericano en interpretar a esta princesa en la pantalla.

