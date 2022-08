Kerry Washington será productora en la serie “En busca de pruebas”, un drama legal con un cast totalmente afroamericano

Tráiler de "En busca de pruebas". (Star Plus)

Luego del éxito que tuvo como protagonista en series como Scandal, la actriz Kerry Washington se embarca ahora en su faceta de productora para estar detrás de la nueva serie En busca de pruebas, un drama legal para el que la actriz de 45 años ha decidido convocar a un elenco conformado por sólo actores afroamericanos.

La productora Onyx Collective desarrolla este proyecto para Hulu (contenido que en Latinoamérica se transmite a través de Star+) que será protagonizado por Emayatzy Corinealdi en su primer protagónico en televisión.

Emayatzy Corinealdi y Kerry Washington asistieron al Disney Upfront en Nueva York para presentar un adelanto de "Se buscan pruebas". (Reuters)

Washington junto a Pilar Savone son las productoras ejecutivas de este show que cuenta con un personal de redacción totalmente afro. Raamla Mohamed es la creadora y guionista de la serie, mientras que el abogado Shawn Holley es coproductor ejecutivo al igual que Jon Leshay.

Kerry también dirigirá el primer episodio después de haber dirigido previamente capítulos en series como Scandal, SMILF e Insecure.

Emayatzy Corinealdi ha participado en films como "En medio de la nada" y "La invitación". (Star Plus)

“Raamla y Kerry vinieron a nosotros con su apasionante proyecto y una fuerte visión para una serie dinámica que seguramente hará que la audiencia hable. Elegir a Emayatzy, que encarna maravillosamente las complejidades del personaje principal, fue un gran logro. Estamos emocionados de darle vida a esta serie”, dijo a Variety Tara Duncan, presidenta de Freeform y Onyx Collective.

En la serie, los espectadores juzgarán a Jax Stewart (Corinealdi) por su ética cuestionable y sus salvajes interpretaciones de la ley hasta que sean ellos los que estén en problemas. Entonces la verán por lo que es: la abogada defensora más brillante e intrépida de Los Ángeles que se opone al sistema de justicia en cada oportunidad que tiene.

Es la primera producción de Onyx Collective, productora que realizará proyectos con actores y creativos afroamericanos. (Star Plus)

“Simpson Street se fundó con la creencia de que cada uno de nosotros es el personaje principal en la historia de nuestras vidas, independientemente de quiénes somos, dónde nacimos, en qué creemos o a quién amamos. Cada uno de nosotros merece ser y verse en el centro de la narrativa. Es un privilegio asociarme con Onyx, una marca dedicada a centrar a los creadores de color y voces subrepresentadas en su primera serie dramática. Estoy emocionada de trabajar con Larry Wilmore y de colaborar una vez más con Raamla Mohamed, quien dirigirá una sala de escritores totalmente negros en una serie dirigida por Emayatzy Corinealdi”, dijo Washington.

En busca de pruebas está protagonizada por Corinealdi y también participan McKinley Freeman, Tim Jo, Angela Grovey, Thaddeus J. Mixson, Aderinsola Olabode y Michael Ealy.

En la serie también participan McKinley Freeman, Tim Jo, Angela Grovey, Thaddeus J. Mixson, Aderinsola Olabode y Michael Ealy. (Star Plus)

Antes de llegar a esta serie, Corinealdi se dio a conocer con el largometraje En la mitad de la nada (Middle of Nowhere), película en la que fue dirigida por Ava DuVernay.

A partir de ese éxito de crítica, la actriz ha protagonizado films como Miles Ahead con Don Cheadle y The Invitation de Karyn Kusama. Sus créditos en televisión también han crecido tras su participación en shows como The Red Line, Ballers, Roots y Hand of God. Onyx Collective, productora de la serie, fue lanzada en mayo pasado y uno de sus objetivos principales es darle voz y trabajo a creadores afroamericanos.

