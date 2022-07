Martin Scorsese volverá a dirigir a Leonardo DiCaprio en el thriller “The Wager”

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese. (Victoria Will)

El director y el actor volverán a trabajar juntos en una película basada en otro libro de David Grann, quien también escribió la novela Killers of the Flower Moon, próxima película de estos dos y confirmado su estreno para el 2023. Esta vez sin Robert De Niro, se trata de la adaptación de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder que también saldrá para Apple TV+. Será la segunda de Scorsese para esta plataforma y la tercera para una empresa dedicada al streaming.

Scorsese será el director y DiCaprio el protagonista de esta adaptación que los llevará otra vez a una historia de época. Según reveló The Hollywood Reporter, la historia estará ambientada en el siglo XVIII y su trama gira en torno a las acusaciones cruzadas de dos grupos de marineros que se estrellaron en las costas de Brasil y Chile respectivamente. Mientras una tripulación de 30 hombres de la Marina Británica que llegaron a Brasil contaron historias sobre increíbles hazañas y la supervivencia en el mar, seis meses después llegaron a Chile una tripulación mucho más pequeña y acusaron que los anteriores mencionados en realidad eran amotinados.

Leonardo DiCaprio en "El lobo de Wall Street". (Universal Pictures)

La descripción del material de base dice lo siguiente: “Mientras surgían acusaciones y contraacusaciones, el Almirantazgo Británico organizó un juicio especial para descubrir la verdad de lo que sucedió exactamente en la isla, exponiendo una historia no solo de un capitán y una tripulación que luchan por sobrevivir mientras luchan contra algunos de los elementos más extremos del planeta, pero también luchando contra su propia naturaleza humana”.

El dato clave de esta noticia es que The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder todavía no salió a la venta. Recién saldrá el 18 de abril del próximo año según el sitio Amazon.com, pero Apple Original Films obtuvo los derechos de la nueva obra de David Grann de antemano. Dan Friedkin y Bradley Thomas producirán para Imperative Entertainment, junto con Scorsese para Sikelia Productions, mientras que DiCaprio y Jennifer Davisson para Appian Way Productions, con Richard Plepler de Eden Productions como productor ejecutivo.

El director de cine Martin Scorsese en los Premios Princesa de Asturias. (Damian Arienza/Europa Press)

Actualmente Scorsese trabaja en Killers of the Flower Moon, que esta semana fue confirmada no para este año sino para el 2023. DiCaprio y Robert De Niro, sus dos actores fetiches, son los protagonistas del film que ya finalizó su rodaje y ahora entró en la fase de post producción. DiCaprio, Scorsese e Imperative Entertainment produjeron este drama criminal de época ambientado en la década de 1920 en Oklahoma, para Apple TV+. La historia sigue el asesinato en serie de miembros de la nación Osage, rica en petróleo.

Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island y The Wolf of Wall Street, son las primeras películas de la dupla director-actor. Ahora se viene Flower Moon y más adelante la adaptación del drama criminal The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.

