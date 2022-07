Cuatro series nominadas a los Emmy que puedes ver en Paramount+

Si quieres tenerla clara en los Emmy, deberías ver estos títulos disponibles en Paramount+. (Paramount, Showtime)

Con las nominaciones de los premios Emmy, los servicios de streaming se pusieron en modo fiesta, esperando arrasar con sus producciones que están siendo resaltadas y dando de qué hablar. Por lo tanto, en esta oportunidad nos enfocamos en Paramount+ y sus producciones originadas entre 2021 y 2022, enlistadas a recibir una posible condecoración. Conócelas a continuación.

1883

Precuela de "Yellowstone" centrada en la familia Dutton, que huye de la pobreza en Texas y se embarca en un viaje a través de las grandes llanuras de los Estados Unidos. (Paramount Plus)

Esta producción es una precuela de la Yellostone y narra la historia de cómo los Dutton llegaron a ser dueños de la tierra que se convertiría en el rancho de Yellowstone. Este largometraje de 2021 se compone de diez episodios y es protagonizada por Sam Elliott, experimentado actor que ha hecho parte de la ganadora del Óscar Nace una estrella, entre muchas otras.

En esta adaptación, Elliot se transforma en un vaquero llamado Shea Brennan, todo un veterano de la guerra civil y líder de un grupo de personas que va desde Texas hasta Montana huyendo de la penuria extrema. 1883 es una obra netamente del género western, calificada como una de las mejores series de su año.

The First Lady

Muchas de las decisiones más relevantes que cambiaron el mundo han estado ocultas a la vista y han sido tomadas por las primeras damas de Estados Unidos. (Showtime)

Estelarizada por Viola Davis como Michelle Obama, esposa de Barack Obama; Michelle Pfeiffer como Betty Ford, esposa de Gerald Ford; y Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt, compañera oficial de Franklin D. Roosevelt. The First Lady es una imagen de tres gobiernos fundamentales de Estados Unidos, contados desde una arista única y privilegiada por las primeras damas que vivieron en la Casa Blanca.

Este drama desveló que muchas de las decisiones más impactantes que cambiaron el mundo y que han estado algo ignoradas, fueron tomadas por estas mujeres de gran personalidad, complejas y dinámicas al mismo tiempo, ejerciendo su rol de primeras damas de esta nación de América del Norte.

The Man Who Fell To Earth

Historia de un alien que llega a la Tierra en un punto muy complicado para la humanidad y que determinará su futuro. (Paramount Plus)

Producción de ciencia ficción y extraterrestres de 2022, protagonizada por Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) y Naomie Harris (Belleza inesperada), que sigue un personaje alienígena llegado al planeta Tierra en un punto donde la humanidad está en peligro de desaparecer. Por lo tanto, su misión es encarar su pasado para determinar el futuro de la misma. No obstante, a su camino se une Harris interpretando a Justin Falls, una brillante científica e ingeniera que al igual que él, atraviesa procesos dolorosos e internos con sus propios demonios, en su intento de salvar dos mundos.

Yellowjackets

Descubre cómo cuatro chicas sobrevivieron 25 años en las profundidades de Ontario. (Paramount)

Calificada por la audiencia como una de las mejores producciones en serie del 2021, según el ranking de Filmaffinity, Yellowjackets se centra en “un equipo de exitosas jugadoras de fútbol de instituto que pasan a ser las (des)afortunadas supervivientes de un accidente de avión que se estrella en la más profunda y salvaje naturaleza de Ontario”.

Su reparto principal está compuesto por Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Ava Allan, Matthew Bilodeau, Jasmin Savoy Brown y Tonya Cornelisse; entre otras.

Si no las has visto, ¿qué esperas para hacerlo?

