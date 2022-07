“Resident Evil”: ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix basada en el videojuego?

Catorce años después de que la propagación de Alegría causara tanto dolor, Jade Wesker lucha por sobrevivir en un mundo plagado de criaturas sedientas de sangre. (Netflix)

Este año, Netflix apostó por una nueva producción derivada del universo de Resident Evil, la exitosa franquicia de videojuegos de Capcom. Titulada de la misma forma que el juego, la serie no consiste en una adaptación propiamente dicha, sino en una propuesta original que explora la vida de Albert Wesker y las gemelas Jade y Billie en la nueva Ciudad Raccoon. La temporada se estrenó hace unos días en la plataforma streaming y ya se encuentra en el Top 10 de lo más visto en América Latina.

“Año 2036. Catorce años después de que la propagación de Alegría causara tanto dolor, Jade Wesker lucha por sobrevivir en un mundo plagado de criaturas sedientas de sangre. En este estremecedor escenario, Jade vive atormentada por su pasado en la nueva Ciudad Raccoon, por las conexiones de su padre con la siniestra Corporación Umbrella y, sobre todo, por lo que le pasó a su hermana Billie”, reza la sinopsis oficial.

Ella Balinska es Jade en la nueva serie derivada del universo "Resident Evil". (Netflix)

¿Quiénes son los personajes de Resident Evil?

Ella Balinska es Jade Wesker , un personaje original creado para este universo. Se trata de una joven que nació junto a su hermana gemela, Billie, en el año 2008 mediante una fecundación in vitro. En un espacio poco convencional de la nueva Ciudad Raccoon, ambas fueron criadas por Albert Wesker, un ejecutivo de The Umbrella Corporation con gran poder. La actriz de Los ángeles de Charlie da vida a Jade en su versión mayor, es decir, entre 2022 y 2036, la línea de tiempo abarca la propagación del virus T. En el futuro, ya casi no existe vida humana en el planeta y ella tendrá que enfrentarse a situaciones muy peligrosas.

Lance Reddick (Fringe y John Wick) da vida al invetigador Albert Wesker , un nombre que es bastante conocido entre los fanáticos de Resident Evil. La versión de la nueva serie varía notablemente del clásico personaje por el cambio de etnia, ya que en los juegos es un hombre blanco y en las películas de Milla Jovovich fue encarnado por un actor caucásico. Aquí él juega un rol importante en la vida de las dos hermanas y es uno de los causantes del desarrollo del virus T que causó el apocalipsis zombie.

Lance Reddick es Albert Wesker, un investigador y ejecutivo de The Umbrella Corporation. (Netflix)

Adeline Rudolph (El mundo oscuro de Sabrina) interpreta a Billie Wesker , la hermana de Jade. Al igual que la protagonista, también es un rostro recién introducido a la franquicia por medio de esta historia. Solía ser el principal apoyo de Jade cuando ambas eran más jóvenes y vivían en la nueva Ciudad Raccoon. Algo sucedió con ella en algún punto de la trama.

Paola Nuñez es Evelyn Marcus, la CEO de Umbrella en 2022. Es la hija del Dr. James Marcus, uno de los fundadores de la organización, y tras tomar el liderazgo de la compañía, se convirtió en una despiadada empresaria que pone por encima las ganancias ante la seguridad y la vida de las personas. Ella, su esposa y su hijo, Simon, también viven en la nueva Ciudad Raccoon. Por último, las jóvenes Jade y Billie son llevadas a la vida por Tamara Smart (La peor bruja) y Siena Agudong (Upside Down Magic).

Tamara Smart es la joven Jade y Siena Agudong es la joven Billie. (Netflix)

Los ocho episodios de Resident Evil están disponibles para ver en Netflix desde el 14 de julio.

