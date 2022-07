¿Por qué “Black Panther: Wakanda Forever” perderá un personaje importante?

El actor de W’Kabi dio un paso al costado de la secuela de "Black Panther". (Marvel Studios)

Tras la muerte de Chadwick Boseman, no fue fácil para Marvel Studios sacar adelante el proyecto de Black Panther: Wakanda Forever. Sin la estrella principal, la continuación debió adaptarse al resto del elenco y se especula que el rol de Pantera negra recaerá en Letitia Wright (Shuri), quien ha sido centro de una polémica por rumores sobre supuestamente simpatizar con el movimiento antivacunas. Ahora, se dio a conocer que la producción perdió a uno de sus actores secundarios más importantes: Daniel Kaluuya.

Según un reporte de Variety, el actor de Judas y el mesías negro no regresará en el rol de W’Kabi, el mejor amigo y confidente de T’Challa (Boseman) que lideró la seguridad de la Tribu fronteriza de Wakanda . La información viene de parte de fuentes cercanas a la película y aseguran que se le consultó por su retorno, pero fue imposible volver debido a su compromiso para estelarizar Nope, lo nuevo de Jordan Peele en el género de terror que se lanzará este año.

La próxima película formará parte de la Fase 4 de este universo cinematográfico. (Marvel Studios)

Como se recuerda, Kaluuya logró una nominación al Oscar por su protagónico en ¡Huye!, la aclamada cinta de Peele que sorprendió en 2017 con una trama al estilo thriller que guardaba una fuerte crítica al racismo. Fue al año siguiente que el artista afroamericano apareció en el film de Ryan Coogler que ahondó en la historia en solitario de Black Banther dentro del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

“Aunque se había confirmado que las estrellas de la película original Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke y Angela Bassett regresarían, el estado de Kaluuya en la segunda película no estaba claro hasta ahora”, escribió ayer Jacqueline Coley, de Rotten Tomatoes, en su perfil de Twitter. La segunda parte está programada para estrenarse el 10 de noviembre y promete explorar más del contexto de la nación wakandiana , entre nuevos personajes y perspectivas más diversas para honrar el legado de Chadwick Boseman.

Daniel Kaluuya es ampliamente conocido por sus papeles en "¡Huye!" y "Judas y el mesías negro". (REUTERS/Henry Nicholls)

A su vez, el elenco de Black Panther: Wakanda Forever contará con la participación de nuevos fichajes como Dominique Thorne (Judas y el mesías negro), Michaela Coel (I May Destroy You) y Tenoch Huerta (Narcos: México) en el rol de Namor, superhéroe que será introducido por primera vez en el UCM.

La decisión de no reemplazar a Chadwick Boseman en el UCM

En diciembre de 2020, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que el personaje del fallecido Chadwick Boseman no sería rescatado y, por lo tanto, la secuela tendría que explorar el mundo que rodeó a este rey de Wakanda. Además, en enero del año pasado, el productor estadounidense volvió a insistir en su posición de no reemplazar a Boseman y aclaró que tampoco utilizarían CGI para traerlo a la vida (véase casos como Paul Walker en la saga Rápidos y furiosos y Peter Cushing en Star Wars: Rogue One).

La segunda entrega llevará el título de "Black Panther: Wakanda Forever". (Marvel Studios)

La película fue directamente afectada por la pandemia y se vio en la obligación de retrasar el inicio de su producción hasta mediados del año pasado en Atlanta, Georgia (Estados Unidos). El rodaje se extendió por los siguientes seis meses con algunos rostros confirmados dentro del reparto como Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Danai Gurira, Winston Duke, entre otros más. Black Panther: Wakanda Forever llegará a los cines de América Latina el próxino 10 de noviembre y formará parte de la Fase cuatro del UCM .

