Marvel: T’Challa no volverá a aparecer en el UCM y Thanos regresará

T'Challa no volverá al UCM y Thanos podría marcar su regreso gracias a "Eternals". (Crédito/Marvel Studios)

El fin de una era. Marvel Studios no tiene planes de traer de vuelta a Chadwick Boseman en futuras películas a través de la digitalización moderna o darle un reemplazo, después de que el actor estadounidense falleciera el año pasado. Black Panther: Wakanda Forever, continúa en producción, pero queda completamente descartado una aparición del rey T’Challa, según nuevas declaraciones de un productor.

El personaje de los cómics dio su gran salto a la pantalla grande en Capitán América: Civil War, y posteriormente contó su historia en una película en solitario. Desde entonces, Boseman se erigía como una de las estrellas más importantes en Marvel, tanto por su carisma como por alzar la voz contra el racismo y otras injusticias sociales.

Avengers: Endgame y la serie animada What If...?, fueron las últimas producciones de Chadwick Boseman para el Universo cinematográfico de Marvel (UCM). Aunque previo a su muerte se anunció una segunda entrega de Black Panther, todas las ideas tuvieron que ser reimaginadas por su ausencia y pensar en un futuro para el título del superhéroe y su nación, Wakanda.

El productor Nate Moore conversó con el podcast The Ringer y negó que T’Challa vaya a aparecer en el UCM de ninguna forma posible. “No verán a T’Challa en el Universo 616 del MCU”, sentenció. “No podíamos hacerlo. Cuando Chad murió, fue una verdadera conversación que tuvimos con Coogler (el director) sobre qué haríamos”, agregó sobre el proceso de duelo y el trabajo de las personas involucradas en Marvel para decidir el futuro de las películas sobre Pantera Negra.

T'Challa, personaje de Chadwick Boseman, no será incluido digitalmente en futuras películas. (Crédito/Marvel Studios)

Además, aclaró que no se puede pensar en el personaje sin tener a Chadwick Boseman en mente, ya que su versión en la pantalla grande se ganó a los espectadores únicamente por su gran talento y personalidad: “Teníamos que saber cómo seguir adelante con esta franquicia sin ese personaje. Creo que lo que todos sentimos hacia T’Challa en el UCM, en pantalla, está ligado a la actuación de Chadwick. Es lo que trajo a ese rol, frente y detrás de las cámaras. [...] No hay forma en que consideremos un recasting”.

THANOS REGRESARÁ AL UCM

En la ausencia de los miembros principales de los Avengers, Josh Brolin podría regresar como Thanos en las secuelas de Eternals, con recuerdos de su pasado o tal vez una reaparición desde un universo alterno. El guionista Kaz Firpo aseguró en una entrevista con The Direct que no se podría pensar en el siguiente paso de los nuevos superhéroes de Marvel sin la presencia del ‘Titán Loco’. “Creo que no hay manera posible de hacer Eternals 2 y 3 sin que aparezca de algún modo el señor Brolin”, señaló.

‘Los Eternos’ son un grupo de personajes recientemente incluidos en el UCM, y han sido presentados como los héroes que existieron por millones de años, pero nunca interfirieron con eventos que no involucraran a los ‘Desviantes’, sus mayores enemigos. Fueron creados por los ‘Celestiales’, unos colosos de gran poder en el universo.

Thanos regresaría en las secuelas de "Eternals". (Crédito/Marvel Studios)

Cabe destacar que Eros, el hermano de Thanos interpretado por el cantante Harry Styles, también hace su aparición en Eternals y da pie a conocer más sobre los orígenes del malvado villano. Originalmente, Thanos es un ‘Eterno’, pero un gen desviante provocó que su apariencia se tornara monstruosa, generando así el rechazo de su propia familia y otras personas con las que vivía en su colonia.

El futuro de Marvel tiene mucho por mostrar aún con el lanzamiento de nuevas producciones de cine y televisión en los próximos años. Con Eternals en la cartelera en cines, la próxima en dar una gran sorpresa será Spider-Man: No Way Home, cuya trama podría introducir por primera vez el Multiverso en las películas y series.

