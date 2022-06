Segundo trailer oficial de “¡Nop!”, la nueva película del director de “Huye”

Tercera película dirigida por Jordan Peele, uno de los realizadores más esperados de la actualidad

La película reunirá al director de Huye! y Nosotros nuevamente con Daniel Kaluuya, también contará con Steven Yeun (Minari)y Keke Palmer (Scream Queens). Como ya es costumbre en el cine de Jordan Peele, esta tendrá terror y ciencia ficción, y esta semana lanzó su segundo adelanto. Sin dudas, esta será una de las películas del año, o por lo menos así se la piensa desde que comenzó el 2022.

En la nueva promoción, la película se sitúa en un pequeño pueblo de California y sufrió la invasión de ovnis. Los personajes de Kaluuya y Palmer, en este caso como OJ Haywood y Emerald respectivamente, aprovechan la oportunidad para capturar el momento. Una pequeña descripción del film amplía más la situación: “Los residentes de un rancho solitario en el interior de California son testigos de un descubrimiento extraño y escalofriante”.

Peele explicó por qué eligió nombrar la película Nope durante la Cinemacon de este año: “Me encanta una audiencia absorta que dice: ‘¡No!’. Me encanta fomentar esa interacción porque eso es lo que le da al público una experiencia única. Las montañas rusas no son divertidas solas. Tener miedo no es divertido solo. Necesitas esa energía”, describió el director a su nueva película.

Daniel Kaluuya y Keke Palmer son los hermanos Haywood, los dueños de un rancho que son inexplicablemente atormentados por un objeto volador no identificado. Pero al darse cuenta que podrían sacar provecho de este fenómeno, estos intentan obtener pruebas de su nuevo visitante, algo que enfurece al OVNI. La dupla de protagonistas empezarán a ser atormentados y su vida dada vuelta por el enojo de esta presencia.

Esta película forma parte de un acuerdo que realizó el director con Universal Pictures a fines del 2019. El mismo compromete a Peele a entregar diversos proyectos originales de su autoría en los siguientes cinco años. Un tiempo después se conoció que estaba trabajando en un nuevo guion sin título que resultó ser ¡Nop!. La película empezó a confirmar nombre y elenco en junio de 2021 en Los Ángeles. Se filmó en 65 mm en formato IMAX. Este será, entonces, el primero de otra pequeña lista de títulos para los dos años de contrato que quedan, a menos que se extienda por el parate del COVID-19.

En la previa, se espera que la película sea un gran éxito de taquilla y de crítica, ya que sus dos primeras películas lo posicionaron como uno de los directores más creativos de la actualidad. La primera, Huye! fue un éxito en todo sentido y hasta logró varias distinciones. La segunda, Nosotros, ayudó al director a crecer en popularidad. Con la tercera hay una gran expectativa.

¡Nop! se estrena en julio en los cines de América Latina.

