“Capitán América 4”, la próxima cinta con Anthony Mackie, encontró a su director

Sam Wilson aceptó el legado de ser el nuevo Capitán América en "The Falcon and The Winter Soldier". (Marvel Studios)

A más de un año del lanzamiento de The Falcon and The Winter Soldier en Disney+, el futuro proyecto de Marvel sobre el nuevo Capitán América está muy cerca de concretarse con la elección de un director. Como se recuerda, el actor Anthony Mackie se convirtió oficialmente en el siguiente portador del escudo, después de Steve Rogers (Chris Evans), durante los eventos de la serie original de la plataforma streaming.

Según información reciente de The Hollywood Reporter, Julius Onah se encargará de dirigir la película. El cineasta estadounidense de origen nigeriano se dio a conocer previamente por su trabajo detrás de cámaras en The Cloverfield Paradox , el thriller de 2018 que estuvo protagonizado por Mary Elizabeth Winstead y que formó parte de la exitosa franquicia de terror.

Anthony Mackie protagonizará la cuarta entrega de la serie cinematográfica del superhéroe. (Marvel Studios)

Con Mackie a la cabeza del elenco principal en su rol como Sam Wilson, finalmente la producción da un paso adelante para hacer realidad la cuarta entrega de la saga cinematográfica Capitán América. La estrella afroamericana retomará su papel a modo de continuación de lo que se vio en la ficción televisiva que compartió con Sebastian Stan, es decir, ya no lo volveremos a ver en su faceta como Falcon.

Todavía no está claro si Chris Evans tendrá algún cameo en el papel de Rogers , el soldado original que llevó este título de superhéroe y uno de los integrantes originales de la iniciativa Vengadores. En el final de Avengers: Endgame, viajó al pasado para recobrar el tiempo que perdió y tener una vida tranquila junto a la agente Peggy Carter (Hayley Atwell). Una de las últimas escenas deja ver el baile que se prometieron ambos antes de que él se sacrificara durante la Segunda Guerra Mundial. Por tal motivo, en la actualidad, este personaje luce una edad avanzada.

El personaje hizo historia como el primer Capitán América negro, un suceso que no se había visto fuera de los cómics hasta entonces. (Marvel Studios)

Capitán América 4 aún no cuenta con una fecha de estreno oficial dentro del calendario de lanzamientos del Universo cinematográfico de Marvel (UCM). Las más recientes películas de esta narrativa ficticia en llegar al cine fueron Spider-Man: No Way Home (2021), Doctor Strange en el Multiverso de la locura, estrenada en mayo de este año, y Thor: Love and Thunder, que acaba de llegar el pasado 7 de julio a la pantalla grande.

Anthony Mackie es el primer Capitán América negro del UCM

Cuando The Falcon and The Winter Soldier emitió su primer capítulo, la ausencia de Evans era evidente y se hizo más notoria en el momento en que aparece John Walker (Wyatt Russell), quien se abanderó como el sucesor de Steve Rogers. En un principio, parecía ser un soldado tan comprometido de igual forma que el Cap que todos conocíamos, pero resultó ser una imitación más que no estuvo a la altura.

La miniserie "The Falcon and The Winter Soldier" funcionó como una antesala de la historia que contará "Capitán América 4". (Marvel Studios)

Episodio a episodio, Walker se erige como un formidable antagonista en medio de una batalla contra un grupo antinacionalista conocido bajo el nombre de Flag Smashers. Anthony Mackie da vida a un Falcon que todavía no tiene seguridad en sí mismo para convertirse en el heredero de este legado, pese a que el original depositó su confianza en él. Hacia el final, se ve ante la responsabilidad de detener a ambas amenazas que crecen a su alrededor y deslumbra con un atuendo hecho a su propio estilo –con alas incluidas– y se presenta como el primer Capitán América negro en el universo live-action.

