Listas de reproducción de Spotify inspiradas en Stranger Things

Spotify crea listas de reproducción inspiradas en la serie

Sin duda alguna, el último capítulo del primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Thing, en el que Max escapa de las garras de Vecna al darle play en su walkman a su canción favorita, “Running up that Hill’', hizo que las reproducciones de esta canción se dispararan en varias plataformas de streaming como YouTube o Spotify.

Aprovechando el predecible impacto mediático que ha tenido Stranger Things de Netflix entre el público, Spotify lanzó una lista de reproducción llamada “Upside Down’' con varios clásicos de los años 80.

Pero además, la plataforma ya confirmó que el primero de julio, cuando se estrene la segunda parte de esta última temporada de la serie más ovacionada en las redes sociales, terminará de agregar todas las canciones de esta cuarta entrega a la lista de reproducción oficial de Stranger Things.

Aparte de crear playlists con las canciones utilizadas en la serie, la plataforma también incluyó unas funciones o efectos muy interesantes para los fans de esta serie, pues en las canciones que hagan parte de la banda sonora oficial del show de streaming, la barra de reproducción se verá como una linterna alumbrando en la oscuridad.

Como otra función, si se desliza durante un rato por el directorio de canciones de las playlist mencionadas, aparecerá un efecto inspirado en 11 y sus enemigos.

Además, Caleb McLaughlin, conocido por interpretar a Lucas Sinclair, participó en la creación de la playlist Throwback Thursday, donde el actor incluyó varias de sus canciones favoritas, que fueron compuestas y lanzadas en la década de los 80.

La serie de Stranger Things, al igual que en sus temporadas pasadas ha logrado hacer eco en las redes sociales y el internet, pues tras el estreno de la última temporada, las reproducciones en Spotify de éxitos de los años 80 aumentaron en más del 8700% a nivel mundial.

Además, en días pasados la canción ya mencionada “Running up that hill” de Kate Bush que es parte de la banda sonora de esta cuarta temporada, fue tendencia total en las diferentes plataformas de streaming.

Con 37 años después de su lanzamiento, la canción de la artista británica es la más escuchada del momento, sus reproducciones en Spotify van en 112 millones y contando. En YouTube también ya lleva 82 millones de reproducciones.

La misma plataforma de streaming la ha catalogado como “el mayor ganador en la lista global de Spotify”. Además, la canción no solo es éxito en plataformas de streaming, sino que también está rotando bastante en redes sociales como TikTok.

Y esta no es la única canción que ha sido “desempolvada de la colección de vinilos” para sonar en los celulares de todos, pues You Spin Me Round (Like a Record) de 1985, Pass the Dutchie de 1982 y Psycho Killer de 1977 también se posicionan muy bien las diferentes aplicaciones para escuchar música.

Sin embargo, Stranger Things ya había causado el regreso de manera exitosa de otros temas de la década más recordada por muchos internautas.

Ocurrió en su tercera temporada, lanzada en 2019, con The Never Ending Story, de la película “una historia sin fin”, que justo un año antes de que comenzara la emergencia por Covid 19, fue un éxito total en plataformas como youtube, Itunes o Spotify.

