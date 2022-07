Es oscura y su protagonista es un viejo conocido: esta es la mejor película estrenada en lo que va del año, según Variety

Tráiler de "The Batman", dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. (Warner Bros.)

Según un ranking sobre las películas más interesantes que llegaron en esta primera mitad del año, The Batman ocupa el primer puesto. El film que fue muy esperado por los seguidores de este superhéroe, tuvo un estreno muy auspicioso en cines y las mejores críticas. Con una calificación del 95% según el sitio que recoge críticas, Rotten Tomatoes, se convirtió en una gran ficción en este 2022.

La historia de Bruce Wayne se encuentra en el primer lugar según el medio Variety. El film contó con la dirección de Matt Reeves y con Robert Pattinson en el rol central del superhéroe que se suma a la misión de encontrar a un asesino en serie que ha matado a gente muy poderosa en Ciudad Gótica. Así, surge esta idea de Batman como un gran detective detrás de pistas que va dejando el villano en cuestión. Para lograr dar con el asesino, Wayne se escuda en sus compañeros de vida, el comisario James Gordon (Jeffrey Wright) y el querido mayordomo (que cumple múltiples funciones en la vida del joven heredero de una fortuna millonaria) Alfred Pennyworth (Andy Serkis). A este dúo se sumará la intrigante Selina Kyle, interpretada por Zoë Kravitz.

"The Batman" se convirtió en el mejor estreno en lo que va del año, según Variety. (Warner Bros.)

El periodista de Variety, Owen Gleiberman, describió así a The Batman: “Puede que sea la mejor película basada en cómics jamás realizada. Batman es un drama que no dudaría en comparar con Chinatown: es tan embriagadora y absorbente. Robert Pattinson interpreta al personaje principal como un hombre tan convincentemente atormentado por los fantasmas de su pasado, que ni siquiera quiere seguir siendo Bruce Wayne”.

La película salida de la factoría de Warner Bros. logró recaudar 770 millones de dólares en la taquilla global, un gran número luego de haber tenido los cines cerrados por la pandemia y que aspira a que contemos con una secuela que ya se encuentra en pleno desarrollo pero sin fecha de lanzamiento. Para aquellos que se perdieron la oportunidad de pasar por las salas de cine, The Batman ya puede verse en la plataforma de HBO Max.

Robert Pattinson protagoniza "The Batman". (WARNER BROS.)

Este listado exclusivo lo completan otros films como Beba de Rebeca Huntt, Catch the Fair One de Josef Kubota Wladyka, Good Luck Leo Grande con Emma Thompson, Happening dirigida por Audrey Diwan, el documental Hello, Bookstore, el film protagonizado por Adam Sandler para Netflix, Garra, el thriller documental Navalny, el film dirigido por Laura Wandel, Playground, y Top Gun: Maverick (la película más exitosa de la carrera de Tom Cruise).

