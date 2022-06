La actriz de “Lost” que protagoniza “La casa de papel: Corea”

Se estrenó la versión coreana de La Casa de papel (Netflix)

La casa de papel Corea ya forma parte de las cinco series más vistas desde el pasado fin de semana. La reversión de la ficción española creada por Alex Pina logró cautivar a un público fiel que quería saber cómo iban a contar esta historia del grupo de atracadores desde otro punto de vista.

Los personajes conocidos en la versión original regresan ahora con los mismos nombres (Berlín, Río, Denver, etc.) interpretados por nuevos actores. Pero seguramente les haya parecido familiar el rosto de la inspectora que va a investigar el caso del robo a la Casa de la moneda coreana. Se trata de la actriz Kim Yunjin, de la serie Lost, en el rol de Sun y que formó parte de la serie en sus seis temporadas. Acá asume el rol de Woo Jin, la mujer que lidera el grupo que intenta atrapar a la banda liderada por El Profesor (interpretado por Yoo Ji-Tae que en la original fue encarnado por Álvaro Morte). En la versión española la inspectora fue interpretada por la actriz vasca Itziar Ituño (Intimidad).

Kim Yunjin como Sun en la serie "Lost" que finalizó en 2010

“Tengo ganas de ver qué trabajo van a hacer, y ojo con los coreanos que hacen cosas muy potentes como El juego del calamar y Parásitos. Me hace gracia que se haga una remake, así que por curiosidad lo miraré, a ver qué tal. Y como lo hagan mejor va a ser…. va a ser terrible que salga mejor que la original (risas). Les deseo muchísima suerte de verdad”, comentó Ituño a Infobae hace unas semanas.

También podemos identificar a otros intérpretes de esta serie que conocimos en ficciones coreanas como las antes mencionadas. Uno de ellos es Park Hae-Soo que en la ficción de Netflix le da vida a Berlín (en la original fue interpretado por Pedro Alonso) y que es uno de los finalista del juego en Squid Game. Su personaje se llamó Cho Sang-woo e interpreta al ingeniero de la Universidad de Seúl en la serie.

Woo jin es su nuevo personaje en la versión coreana de LCDP (Netflix)

Pro su parte, en esta versión también contamos con un nuevo “Arturito”, llamado Cho Youngmin. El papel original lo encarnó el español Enrique Arce y en esta versión lo hace Park Myung-hoon. A este actor lo vimos en el film ganador del Oscar a mejor película en 2020, Parásitos como Geun-sae, director de Royal Mint.

Completan el elenco de esta nueva entrega: Jun Jong-Seo (Tokio), Lee Won-Jong (Moscú), Ji-Hoon Kim (Stranger) como Helsinki, Kim Ji-Hun (The Flower of Evil) como Denver, Jang Yoon-Ju (Three Sisters) como Nairobi, Lee Hyun-Woo (To the Beautiful You) como Rio y Lee Kyu-Ho (Oslo).

Park Hae-soo, actor de "El juego del calamar", protagonizó el primer anuncio oficial de la versión coreana de la serie. (Netflix)

La casa de papel: Corea se estrenó en Netflix con una primera temporada de 12 capítulos.

