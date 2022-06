“Top Gun: Maverick”: Superó los mil millones de dólares y se convirtió en el segundo film más taquillero en el mundo

“Nos vemos en el cielo”, anuncia Paramount Pictures y la confirmación del estreno de Top Gun: Maverick para el 25 de mayo de este año. Presentó el trailer final y ayer imágenes exclusivas del regreso del personaje que catapultó a la fama a Tom Cruise. (Paramount Pictures)

Top Gun: Maverick alcanzó el codiciado número de mil millones de dólares durante el último fin de semana . Así se convirtió luego de 31 días en la primera película de Tom Cruise en superar esta cifra en la taquilla del mundo. Su anterior película en arrojar números cercanos fue Misión Imposible: Fallout (2018) que alcanzó 791 millones en todo el mundo.

Hasta ahora el podio estaba ocupado por el film de Marvel Doctor Strange en el multiverso de la locura había logrado la cifra de 943 millones como la película más taquillera del año en la taquilla mundial. Top Gun: Maverick se convirtió a su vez en la segunda película en tiempos de COVID-19 en alcanzar esta cifra de los mil millones sin haber aun estrenado en mercados enormes como Rusia y China.

Tom Cruise: Una estrella que no deja de brillar (Paramount Pictures)

El film dirigido por Joseph Kosinski, contó con un presupuesto de $170 millones, números que fueron ampliamente superados. La película toma nuevamente como punto de partida a Pete “Maverick” Mitchell (Cruise) quien es convocado para entrenar a un nuevo grupo de aviadores para una misión de Top Gun. Allí se encontrará con el hijo de su amigo Goose (que muere en la primera película de 1986) Rooster (interpretado por Miles Teller), con quien siente que tiene una deuda emocional. Completan el elenco Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly, Ed Harris y el eterno Val Kilmer, que regresa con su rol de Iceman y entrega uno de los momentos más emotivos de la película.

La película producida por Paramount agrega todos los fines de semanas nuevos espectadores que ahora encuentra un nuevo desafío luego del estreno de Elvis en Estados Unidos. Así y todo logró sumar más de 30 millones de dólares este último fin de semana. Un fenómeno que no para de crecer y aumenta las ganancias casi a diario.

Una de las escenas más emotivas de "Top Gun :Maverick" es esta que comparte Tom Cruise con Val Kilmer (Paramount Pictures)

De hecho logró batir un récord el fin de semana que se estrenó en su país de origen que coincidió con un feriado (Día de los caídos). Alcanzó recaudar 160,5 millones, lo que convirtió en el primer film de la carrera de Cruise (que ya lleva 40 años en la industria) en superar los cien millones de dólares en la primer fin de semana de estreno.

Su estrella Tom Cruise no para de disfrutar de este éxito inesperado que no imaginaba. Esto claramente viene de la mano de la postura del actor de Mision Imposible de ver sus películas en cines y no en plataformas, algo que el actor lucha por conservar en una industria cada vez más volcada a producciones menores directo a la pequeña pantalla. Chris Nolan es otro que pelea por algo similar.

Las impactantes escenas de aviación: una marca registra de "Top Gun: Maverick" (Paramount Pictures)

Durante la presentación de Top Gun: Maverick en el Festival de Cine de Cannes (donde el film recibió una ovación de pie y llena de aplausos durante 5 minutos), se refirió a su objetivo a la hora de trabajar en la industria cinematográfica: “Hago películas para la gran pantalla. Mis películas no saldrán directamente en las plataformas. Ir al cine es compartir una experiencia, sea cual sea nuestra cultura o lengua” , dijo de manera categórica y agregó: “Me gusta ir a ver las películas en sala de cine cuando salen. Me pongo una gorra para no ser reconocido”.

Cabe recordar que el actor retrasó sus más grandes estrenos en varias oportunidades. Finalmente Top Gun: Maverick quedó para el 2021 y la nueva Misión Imposible para el 2022. Ya trabaja en otra entrega de la recién mencionada que, claro, irá a los cines.

(Paramount Pictures)

Aplausos para Cruise quien estrenará próximamente Misión imposible: sentencia mortal, parte 1, la película número 7 de la saga. La secuela está programa para estrenarse en 2024.

