Estrenos que podrás disfrutar en las plataformas de streaming en los próximos días

Estrenos en streaming del 27 de junio al 3 de julio de 2022. (Netflix, HBO Max, Paramount Plus, Star Plus)

Julio dice “hola” en el mundo de las producciones audiovisuales en streaming mientras que junio se despide. Pues bien, Infobae te da información para que te actualices y te prepares para lo que viene.

NETFLIX

Chip y Potato: las vacaciones de Chip (27 junio)

"Chip y Potato: las vacaciones de Chip" es una animación canadiense de 2022, dirigida por Maddy Darrall. (Netflix)

En su idioma original Chip and Potato: Chip’s Holiday, es una producción infantil de animación canadiense que cuenta que, en su primera noche de vacaciones, la familia se despierta por el ruido de unos cocos que caen en el tejado; por lo que Patatín y Patatón conciben una idea para que todos puedan dormir.

Beauty (29 junio)

Una joven artista, con una vida dividida en tres pilares fundamentales que quizás no imaginó jamás. (Netflix)

Es una película con temática LGBT, de cine independiente, con duración de 1 hora y 35 minutos, que aborda la vida de una joven cantante al borde del estrellato, quien se debate entre una familia dominante, las presiones de la industria y el amor por su novia. Beauty abarca en una misma trama drama, romance, música y una mezcla de emociones e injusticias para su protagonista.

Tibucán (T2) (30 de junio)

Bastard (30 junio)

"Bastard", serie japonesa de anime de 2022. (Netflix)

Es una serie de anime japonés que, según la descripción de Netflix, cuenta que “cuando fuerzas malignas amenazan con resucitar a Anthrasax, la Diosa de la Destrucción, el reino de Metallicana le pide ayuda a un voluble hechicero oscuro”.

Stranger Things (T4, Vol 2) (1 julio)

"Stranger Things" T4, Vol.1, estrenó en mayo 2022 (Netflix)

En esta entrega, la historia se reanuda seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt, la cual originó terror y destrucción a Hawkins. El grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las complejidades del instituto. Además, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio.

STAR PLUS

Only Murders in the Building (T2) (28 junio)

Tres extraños que comparten la obsesión por el "true crime", de repente se ven atrapados en uno. (Star Plus)

En esta ocasión, los protagonistas vuelven a verse en serios problemas cuando son llevados a interrogatorio por el reciente asesinato ocurrido en el edificio. Sin embargo, serán quienes irán en búsqueda de más evidencia para resolver este laberinto sin salida.

Inside North Korea’s Dinasty (T1) (29 junio)

"Inside North Korea's Dinasty" es una producción del año 2018. (National Geographic)

Muestra la definitiva historia del poder de una familia. La serie ofrece el vistazo más complejo y exhaustivo que se ha intentado dar a la dinastía Kim, dando a conocer el funcionamiento qué hay detrás de la dinámica familiar en el corazón de un país extraordinario y diferente.

Nazi Megastructures (T 4,4,6) (29 junio)

"Nazi Megastructures" muestra y analiza las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial entre estadounidenses, nazis y japoneses. (National Geographic)

Esta producción se basa en los secretos de ingeniería de seis estructuras que cambiaron el rostro de la guerra.

DISNEY PLUS

Baymax (29 junio)

"Baymax" es el spin-off de de "Grandes héroes". (Disney Plus)

Su sinopsis oficial dice que la serie tiene lugar en la fantástica ciudad de San Fransokyo, un centro de vastas culturas, y que trata de temas dominantes orientales y occidentales. Está protagonizada por Baymax, el robot sanitario de Big Hero 6.

The Defenders (29 junio)

Ellos no han venido a hacer amigos. Son #TheDefenders. La serie de Marvel con Iron Fist, Luke Cage, Daredevil y Jessica Jones. (Marvel)

The Defenders sigue a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Cuatro héroes únicos con un objetivo común: salvar Nueva York. Esta es la historia de cuatro personas solitarias que soportan sus propios desafíos y entienden que son más fuertes al crear un equipo entre ellos.

Series completas (29 junio): Jessica Jones, Darevil, Iron Fist, The Punisher

Opa Popa Dupa (T4) (29 junio)

El club de los poetas muertos (1 julio)

El gran Robin Williams fue la figura protagónica de este clásico largometraje llamado "El club de los poetas muertos". (Touchstone Pictures)

En una elitista y privada institución educativa de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos vislumbra la poesía, el significado del “carpe diem” y la importancia de luchar por alcanzar los sueños. Y todo esto es gracias al Sr. Keating, un profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco usuales.

Spiderman 1, 2 y 3 y Spiderman Homecoming (1 julio)

Venom (1 julio)

Tom Hardy caracteriza a "Venom". (Marvel Entertainment)

Como periodista, Eddie Brock (Tom Hardy) lleva tiempo intentando desenmascarar al creador de la Fundación Vida, el reconocido genio científico Carlton Drake. Entonces, al investigar uno de los experimentos de Drake, un ente alienígena al que llamó Venom, se fusiona con el cuerpo de Eddie, quien adquiere de pronto nuevos e increíbles superpoderes, así como la oportunidad de hacer lo que se le antoje con quien quiera.

HBO MAX

Westworld (T4) (27 junio)

"Westworld es una serie del año 2026, que lleva 3 temporadas y 28 episodios. Ahora llega con su temporada 4. (HBO)

Luego de 2 años de espera, la nueva temporada llegará con un oscuro drama sobre el destino de la vida sintiente en la Tierra.

Schitt’s Creek (28 de junio)

"Schitt's Creek" es una serie de 6 temporadas de origen canadiense. (Canadian Broadcasting Corporation)

Schitt’s Creek es una comedia familiar que gira en torno a los Rose y cuenta que, cuando Johnny Rose, el padre y magnate de la tienda de vídeos pierde todo su dinero. Su esposa, la estrella de telenovelas Moira y sus dos hijos se ven obligados a romper con su lujoso estilo de vida. Todo ello con el fin de reconstruir su imperio desde dentro de los límites de una ciudad rural, donde se encuentra su único activo, la cala de Schitt que una vez compraron como una broma.

El p*uto Michael Che (30 de junio)

Hausen (30 de junio )

PARAMOUNT PLUS

Bubble Guppies (T6) (28 de junio)

All Stars Shore (30 de junio)

Las celebridades shore más icónicas y celebridades de todo el mundo se unen para unas vacaciones ÉPICAS.(Paramount Plus)

All Star Shore es una próxima serie y reality de televisión de competencia, originaria de Estados Unidos. Es como un sucesor de Jersey Shore, que presenta a estrellas de televisión de todo el mundo mientras viven juntas en una casa de verano en Gran Canaria, España, con el fin de competir por un premio de $150,000 dólares.

