“Centauro”: el thriller español entre lo más visto de Netflix, ¿de qué trata?

Un corredor de superbikes que busca emociones fuertes comienza a trabajar como mensajero de drogas para saldar la deuda de la madre de su hijo. (Netflix)

Infobae les trae las impresionantes historias de Rafa con Centauro, un thriller español en el que confluyen acción, crimen y motos a toda velocidad , dirigido por Daniel Calparsoro; es un remake de Yann Gozlan, Guillaume Lemans y Simon Moutairou, tomado de una novela de Jérémie Guez. Los protagonizan Álex Monner y Begoña Vargas, acompañados de Carlos Bardem, Pedro Casablanc y el colombiano Edgar Vittorino; entre otros.

Centauro inicia con Rafa, un chico que se destaca por ser un excelente corredor de motos, con un único problema: no cuenta con un buen equipo para competir en las grandes ligas. Sin embargo, a su vida llega Regina, una cazadora de talentos que lo vio correr y le ofrece entrar a su equipo. Hasta entonces todo parece ir muy bien.

"Centauro", película de acción española de 2022. (Netflix)

Rafa además de ser piloto es papá de un niño llamado Mateo, a quien tuvo con una chica llamada Natalia, y aunque no están juntos, él aún la ama, aunque ella no le perdone haberla abandonado cuando estaba embarazada. En cambio, la relación de este joven corredor de motos con su hijo es muy buena.

Después de que Rafa acepta hacer parte del equipo de Regina, comienza a entrenar de nuevo y todo parece ir de maravilla. Un día, luego de entrenar, el joven vuelve a la casa de su ex a visitar a su hijo. Cuando Rafa va llegando al piso de Natalia, observa a un par de extraños hombres saliendo del apartamento de ella, y, luego, la ve ella golpeada, llorando.

Àlex Monner, protagonista de "Centauro", como Rafa. (Netflix)

En ese momento, Natalia le explica que ella guarda droga a esos hombres, pero, ¿por qué la golpearon? Al parecer el paquete se lo robaron y ella fue amenazada con pagar el valor de este, 200.000 euros; en caso de no pagarlos, la matarían. En ese momento de desespero, él trata de convencerla de hacer las maletas para irse a vivir con él.

Como consecuencia, Rafa debe buscar una solución a ese problema, por lo que da con el paradero de los matones. Al hallarlos, les da a conocer que es piloto de carreras en motos y promete pagarles el dinero en dos meses, pero a ellos no les interesa. No obstante, luego lo buscan y lo prueban en su moto; situación que los convence, por lo que deciden usarlo como su repartidor de su mercancía durante esos dos meses. Así que al joven padre y motociclista no le queda otro remedio que aceptar.

"Centauro" es una película con guión de Gaël Nouaille y Gemma Ventura. (Netflix)

La real trama de Centauro comienza a sentirse cuando a Rafael el cansancio le cobra factura, debido al ajetreo que lleva entre su equipo de carreras, la empresa donde trabaja y ser un repartidor de droga. Situación que comienza a complicarle las cosas en cada una de ellas. Además, le esperan situaciones como atentados, amenazas de muerte y amenazas de prostituir a la mamá de su hijo, así como la frustración en su carrera de piloto, mala situación en su trabajo formal.

El film de acción se estrenó el 15 de junio en Netflix. ¿Qué estás esperando para verlo?

