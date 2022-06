Un revelador documental sobre Menudo llegará pronto al catálogo de HBO Max

"Menudo: siempre jóvenes" es un nuevo documental que explora el éxito y los secretos más oscuros de la boy band. (HBO Max)

Menudo: siempre jóvenes (Menudo: Forever Young) aterrizará próximamente en HBO Max. Hace unos días, la plataforma compartió el primer teaser de este documental que ahondará en la carrera de uno de los grupos latinos más exitosos de la historia de la música. Desde sus inicios hasta la fase de cambios en los integrantes y su caída, esta producción de cuatro episodios explora los años en los que esta boy band se mantuvo activa .

Por medio de entrevistas exclusivas y material de archivo, el título de corte documental analizará los secretos detrás del éxito de esta agrupación creada por Edgardo Díaz en 1977 en Puerto Rico, así como su posterior caída al fracaso luego del paso de numerosas generaciones de artistas. “Nosotros teníamos una avenida paralizada en Nueva York”, recuerda con sorpresa Johnny Lozada, ex integrante que estuvo activo entre 1980 y 1984. “Hay muchas cosas que vinieron de Menudo, pero había un precio que pagar por esa magia”, agrega Ralphy Rodriguez (1986-1988).

La agrupación de chicos hizo giras mundiales y alcanzó grandes cifras monetarias en ventas de álbumes. (Shutterstock)

La verdadera historia de Menudo iba más allá que los estadios repletos de fanáticos, los hits mundiales y los atuendos coloridos. Detrás de estos adolescentes con gran carisma, hay un relato mucho más oscuro que marcó la vida de cada uno de sus miembros . “Ninguno de nosotros estaba verdaderamente preparado para lo que realmente sería. No había interés en protegernos. Nos sentíamos vulnerables”, detalla Rodriguez.

Dirigido por Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos, la investigación de Menudo: siempre jóvenes retrata el abuso y la explotación que sufrieron los niños y jóvenes que pasaron por esta banda masculina que lideró Díaz en el cargo de fundador y mánager. Cabe recordar que, el productor artístico también acusado de abuso sexual por Roy Rosello, quien reveló que, además de él, René Farrait también había sido víctima de los abusos del hombre.

Algunos ex integrantes como Johnny Lozada, Ralphy Rodriguez, Ash Ruiz y Angelo García brindaron entrevistas exclusivas sobre sus experiencias. (HBO Max)

“Recuerdo estando en Brasil, encontrándome en un cuarto con hombres mayores que me preguntaban si ya me gustaba el sexo”, se escucha declarar a Ash Ruiz, quien formó parte de Menudo entre 1991 y 1995. Mientras que, Angelo García, de entre 1988 y 1990, hace una dura confesión: “Empecé a vomitar sangre, podría haber muerto. Si me iba a costar la vida, preferiría no ser famoso y vivir”.

El interés por explorar el auge y el lado oscuro de Menudo

En octubre de 2020, Prime Video lanzó Súbete a mi moto, una serie biográfica de 15 episodios que se basa en la historia de Edgardo Díaz, como joven manager independiente en la década de los 70, que idea la propuesta de un grupo musical formado solo por jóvenes marones que cantaran en español. En la ficción, se muestra a una bloguera, llamada Julieta, que entrevista al creador de Menudo, y así es como su madre, Renata, rememora su vida como una completa fanática de ellos en los años 80.

La producción documental sobre Menudo se podrá ver próximamente en la plataforma. (HBO Max)

Esta vez, a través de HBO Max, llegará el documental Menudo: siempre jóvenes, un título contado desde las propias declaraciones de los involucrados en la exitosa boy band puertorriqueña y especialistas de la industria musical. Estará disponible desde el 23 de junio en el catálogo del servicio streaming .

