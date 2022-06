“Raised by Wolves” es cancelada por HBO Max y no tendrá tercera temporada

El cineasta Ridley Scott figuró como director de los dos primeros episodios y productor ejecutivo de "Raised by Wolves". (HBO Max)

La segunda temporada de Raised by Wolves será el final de la intrigante producción televisiva de ciencia ficción. Este viernes, se confirmó que la plataforma HBO Max canceló la serie luego de emitirse los nuevos episodios a comienzos de este año. Creada por Aaron Guzikowski y con el aclamado cineasta Ridley Scott como productor ejecutivo , el título llegó por todo lo alto al streaming en septiembre de 2020.

Según reportó The Hollywood Reporter, el debut de la ficción logró los más altos números en todo su tiempo al aire y, posiblemente, lo alcanzado con la nueva entrega no haya sido suficiente. Sin embargo, se desconocen las cifras exactas de audiencia que llevaron a la compañía a tomar esta decisión de culminarla sin una propia despedida.

Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Travis Fimmel, Niamh Algar y más actores conformaron el elenco. (HBO Max)

“Si bien no estamos avanzando con una tercera temporada de Raised by Wolves, estamos más que agradecidos con el elenco y el equipo estelar, nuestros creadores Aaron Guzikowski, Ridley Scott, David W. Zucker y todo el equipo de Scott Free Productions, por su hermoso arte y capacidad única para sumergir a los fanáticos en el mundo de Kepler-22b”, indicó HBO Max a través de un comunicado oficial.

El servicio streaming está tomando una nueva dirección desde que se fusionaron de WarnerMedia y Discovery bajo el nombre de Warner Bros. Discovery. A propósito de ello, se han producido diversos cambios, entre ellos, algunas cancelaciones definitivas de series como es el caso de Raised by Wolves. “No es sorprendente, especialmente después de las noticias de las fusiones y lo que está sucediendo en Warner, que muchos programas no tendrán sus historias terminadas. Desafortunadamente, uno de esos programas es Raised by Wolves”, escribió Abubakar Salim, un miembro del reparto, a través de las redes sociales.

La segunda temporada se lanzó en febrero de este año. (HBO Max)

Raised by Wolves, una serie con ADN de ciencia ficción

Descrita como una propuesta de sci-fi para la pantalla chica, inicialmente logró captar la atención de los interesados en el género y también se dio a conocer por su vínculo con Ridley Scott (en la producción). Esta historia original de Aaron Guzikowski nos presenta a Madre y Padre, dos androides que fueron enviados al deshabitado planeta Kepler-22b para encargarse de la crianza de un grupo de humanos tras la destrucción de la Tierra por la guerra entre mitraicos y ateos .

El propósito de estos dos seres no humanos será acompañar a los niños en su crecimiento, pero cada uno de ellos irá muriendo –por las terribles condiciones del lugar y otras amenazas– hasta que solo quede Campion, quien podría convertirse en el líder de los ateos en el futuro y guiar a una nueva civilización. Pero cuando los mitraicos aterrizan en este Kepler-22b, las diferencias religiosas comienzan a ser un gran problema y para los androides no será nada fácil controlar los límites de estas creencias.

La historia sigue a dos androides que tienen la tarea de criar niños humanos en un misterioso planeta virgen. (HBO Max)

El elenco estuvo conformado por Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Travis Fimmel, Niamh Algar, Jordan Loughran, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong y Matias Varela. Raised By Wolves estrenó su segunda temporada en febrero de este año , y el capítulo final dejó un final abierto en miras a una continuación. Con el reciente anuncio de la cancelación, se entiende que la trama quedará inconclusa y no habrá posibilidad de darle un cierre.

SEGUIR LEYENDO: