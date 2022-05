“Feria: la luz más oscura”: la serie imperdible de terror escondida en Netflix

"Feria: la luz oscura": la serie española que mezcla el terror y la ciencia ficción. (Netflix)

Eva y Sofía son dos chicas adolescentes que viven con sus padres en el pueblo de Feria en Andalucía, España. Sus días pasan normalmente hasta que las hermanas se disponen a pasar la noche en los festejos de San Juan, una noche en la cual los jóvenes se reúnen al aire libre, hacen un fogón, escuchan música y toman alcohol. Pero ya en esos festejos comienzan a pasar cosas que no tienen explicación. Al día siguiente la policía arriba a la casa de la familia. Los padres han desaparecido y están vinculados a 23 muertes que se llevaron a cabo en una mina cercana a la zona.

Aparentemente se trata de un suicidio masivo y la policía intentará entender cómo están vinculados los padres de Eva y Sofía en este desastre que sacude al pueblo. La pesadilla de las muchachas recién comienza y ahora deberán responder por estas muertes en las que sus padres parecen estar muy relacionados.

Las hermanas Eva y Sofía no imaginan lo que les espera cuando se enteren de las actividades de sus padres. (Netflix)

Creada por Agustín Martínez (La caza. Monteperdido) y Carlos Montero (Élite), Feria: la luz más oscura está ambientada en los años 90 y juega con los distintos climas que genera la atmósfera pesada de un pueblo acechado por misterios sobrenaturales vinculados a prácticas non santas. ¿Es consecuencia del accionar de una secta? ¿Por qué los cadáveres tienen una marca en sus cuerpos como si fueran tatuajes? ¿Son estas muertes partes de un ritual? Así, Feria, este pueblo apacible hasta el momento, deberá comenzar a hacerse estas preguntas que no encontrarán respuesta sino hasta casi el final de la temporada.

A lo largo de los ocho episodios veremos también cómo las hermanas Eva (interpreta por Ana Tomeno, actriz que conocimos en el film La isla mínima) y Sofía (Carla Campra, La otra mirada) comenzarán una nueva relación luego de esta tragedia, cada una con su personalidad antagónica. Las actrices ya habían hecho de hermanas en la ficción La templanza y ahora repiten ese vínculo en esta serie.

La investigación llevará a los policías a descubrir las actividades más macabras y siniestras que puedan imaginar. (Netflix)

En una entrevista otorgada a la publicación Cosmopolitan de España, las muchachas hablaron sobre el impacto de esta serie y por qué no deberán dejar de ver esta ficción de terror: “ Si quieres vivir una experiencia de las que no te dejan apartarte de la televisión, sentir con todo tu cuerpo, asustarte, reír, llorar y ponerte la piel de gallina, Feria es para eso ”, afirmó Campra mientras que Tomeno agregó que: “Tiene muchísimos elementos, es la serie perfecta. Empieza todo de una manera muy idílica, donde parece que no va a pasar nada... y acaba pasando de todo”, concluyó la actriz. Tanto Eva como Sofía irán descubriendo el mundo paralelo que tenían sus padres vinculado a prácticas clásicas de un culto oscuro, algo satánico y con mucho ocultismo.

El elenco de la serie lo completan Ángela Cremonte (la protagonista de la serie Mentiras) en el rol de Blanca, Ernest Villegas como Pablo, Marta Nieto en la piel de Elena, Isak Férriz encarna a Guillén, Jorge Motos como Chisco y Carlos Scholz como Raúl, entre otros.

