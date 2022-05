“Ginny y Georgia”: los detalles de la segunda temporada

Los actores de la serie anunciaron la segunda temporada de "Ginny y Georgia", luego de que la primera obutviera más de 380 millones de horas de visualización. (Netflix)

Ginny y Georgia, la serie protagonizada por Brianne Howey (que interpreta a Georgia Miller) y Antonia Gentry (en el rol de Ginny) ya finalizó las grabaciones de la segunda temporada. Los nuevos episodios ya se encuentran en la etapa de postproducción y se espera que repitan el éxito de los originales, que obtuvieron más de 380 millones de horas de visualización, lo que ubicó a la ficción en el puesto número 10 del ranking de Netflix.

La serie contó la relación entre una madre y una hija (Georgia y Ginny, respectivamente) con una diferencia de edad de apenas 15 años. Luego de tener una vida nómada, ambas terminan echando raíces en un pueblito de Nueva Inglaterra en busca de una convivencia tranquila.

Brianne Howey es Georgia y Antonia Gentry es Ginny, madre e hija en la serie. (Netflix)

Debra Fisher (Take Two), la showrunner de la serie y su cocreadora con Sarah Lampert, posteó en su cuenta de Instagram las novedades sobre la temporada 2. James Genn (The Good Doctor) será el director del primer episodio y Danishka Esterhazy (I Was Lorena Bobbitt) también debutará como directora en algunos de los siguientes. El resto de los capítulos Ginny and Georgia estarán a cargo de Anya Adams (The Good Place), quien ya particip+o de la dirección en la primera temporada.

La nueva temporada sumará en su elenco al actor de Locke & Key, Aaron Ashmore (también parte del universo de X-Men), quien dará vida a Gil Timmins (ex pareja de Georgia y a su vez padre de Austin, interpretado por el pequeño Diesel La Torraca). El hombre, que pasó un tiempo en la cárcel luego de haber sido acusado por malversación de fondos, estará de vuelta en la vida de Georgia generándole nuevos conflictos.

Brianne Howey regresa como Georgia y Diesel La Torraca regresa como Austin en la segunda temporada. (SOPHIE GIRAUD/NETFLIX)

Otro personaje se sumará a la segunda temporada (aun se desconoce qué actriz asumirá el rol) será el de Simone, la nueva novia de Zion (Nathan Mitchell), que llega desde Boston y es una abogada penalista que deberá lidiar con la ex de su novio, la querida Georgia. Las aventuras amorosas de Ginny y de Georgia respectivamente se verán alteradas una vez más en esta segunda temporada. Gentry utilizó su cuenta de Instagram para definir lo que sucederá en esta nueva tanda de episodios: “Es como una montaña rusa. Incluso yo no sé los detalles completos. Sé que va a ser un paquete completo de emoción, trama y locura”, comentó la actriz.

También continuarán en el elenco Raymond Ablack como Joe, Sara Waisglass en el rol de Maxine, Félix Mallard encarnando a Marcus, Scott Porter como Paul y Jennifer Robertson asume el papel de Ellen.

SEGUIR LEYENDO: