“Doctor Strange en el multiverso de la locura”: Sam Raimi rompe los límites de Marvel en el cine

"Doctor Strange en el multiverso de la locura" llega este jueves 5 de mayo a las salas de cine de Latinoamérica. (Marvel Studios)

¿Qué pasa cuando Stephen Strange debe enfrentarse a la peor amenaza del multiverso? Antes lo habíamos visto solucionar el desastre que provocó Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, pero su nueva aventura se posiciona muy alejada de estos eventos. Doctor Strange en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) es la nueva aventura del superhéroe interpretado por Benedict Cumberbatch y que dirige el cineasta Sam Raimi, la mente detrás de la primera trilogía del Hombre Araña y de la franquicia de terror Evil Dead.

Desde un principio, el director hace evidente su intención de que no tomará partido por la suavidad inherente al Universo cinematográfico de Marvel. Así es como vemos morir al primer personaje en pantalla y, más tarde, un clásico encuentro de combate en la ciudad donde Strange y Wong (Benedict Wong), el actual Hechicero Supremo, deben salvar a una extraña adolescente de los tentáculos de un monstruo de un solo ojo.

Benedict Cumberbatch protagoniza la secuela del superhéroe en la que debe enfrentarse a la peor amenaza del multiverso. (Marvel Studios)

A ella se le conoce como América Chávez (Xochitl Gomez) y tiene la habilidad para viajar a través del multiverso, tal como en los cómics, pero el propio miedo que lleva dentro la imposibilita de controlar este poder. La heroína latina es uno de los próximos rostros que integraría la formación de los Jóvenes Vengadores, un equipo que también cuenta con la participación de Billy y Tommy, los hijos de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), a quien vemos volver a brillar en esta cinta cuando intenta recuperar a la familia con la que fue feliz.

De hecho, el “ser feliz” es una cuestión que se aborda mucho en esta historia . ¿Es Doctor Strange una persona feliz? Es la pregunta que le hace Christine Palmer (Rachel McAdams). Debería serlo, no todos los héroes gozan con la dicha de ser reconocidos por salvar el mundo y estar vivos. Sin embargo, esta misma interrogante también ha desatado la creación del verdadero antagónico que se revela en una de las secuencias iniciales. Y aunque se trata de una sorpresa muy bien guardada, era una de las decisiones más esperadas dentro del UCM.

Elizabeth Olsen se consagra como la Bruja escarlata en la nueva película dirigida por Sam Raimi. (Marvel Studios)

Doctor Strange en el multiverso de la locura se sostiene entre esa lucha entre lo que está bien y mal en una travesía que compromete la moral de sus protagonistas por medio de recuerdos dolorosos, amores imposibles y elementos reales como el Darkhold o El libro de los Vishanti. Al final, importa mucho o poco que tengamos un gran poder en nuestras manos, sino la propia sabiduría para utilizarlo y no repetir los errores de nuestro pasado (o de otros universos).

Cameos efímeros y la gestación del terror en el cine de Marvel

Se sabe que la fórmula clásica de Marvel Studios en los últimos años está en las apariciones sorpresivas de personajes que ya conocíamos de otras películas o la introducción de héroes y villanos de forma sumamente inesperada: ¡Los cameos! Sam Raimi preparó la atmósfera ideal para presentar a algunas personalidades de otros universos, pero ninguno de ellos logró robar el reflector a la batalla principal. Hubo emoción, sí, es verdad. Pero una muy efímera con el propósito de demostrar que este universo cinematográfico podría funcionar como los cómics.

Xochitl Gomez es una de las grandes sorpresas en su debut como América Chávez. (Marvel Studios)

Raimi vuelca la experiencia de dirigir en el género de terror para intensificar la sensación de miedo y terror, una práctica que por primera vez se utiliza en esta narrativa de superhéroes . Por supuesto que la violencia, la sangre y los efectos terroríficos acompañados de gritos hacen la mezcla perfecta para enviarnos en un viaje por lo oscuro del multiverso, en donde se podrán romper las reglas a cambio de un precio muy alto.

La notable actuación de la actriz Elizabeth Olsen es el pilar de Doctor Strange en el multiverso de la locura, lo había demostrado desde hace más de un año con su protagónico en la serie WandaVision. Tuvo que pasar casi una década –y la despedida de los Vengadores originales– para que a la Bruja escarlata se le brindara su propio pedestal en el live-action, mientras que, ella también tuvo que atravesar las experiencias más traumáticas para alcanzar el punto más alto de su poder. Por otro lado, Xochitl Gomez hace un impecable debut como América Chávez en lo que vendría a ser la historia de origen de la segunda Miss América.

Póster de "Doctor Strange en el multiverso de la locura". (Marvel Studios)

Benedict Cumberbatch nunca falla cuando se trata de probarse la capa de Doctor Strange y, tanto como en su primera entrega en solitario y otras apariciones en filmes crossover, ha dejado claro que es el actor más idóneo para interpretarlo en el cine. Finalmente, la producción dio en el clavo con la suma de Rachel McAdams con más tiempo en pantalla, así como los intercambios de diálogos ligeros ­y los regaños de Benedict Wong que dejan un respiro en una trama muy siniestra.

Doctor Strange en el multiverso de la locura llega a todos los cines de América Latina este jueves 5 de mayo.

