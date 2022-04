Pronto podrás ver el tráiler de “Avatar: The Way of Water”, la esperada secuela de la película más taquillera de la historia

Finalmente se conocerán las primeras imágenes de la esperada secuela de "Avatar". (20th Century Fox/Disney)

Con anteojos 3D, los asistentes a CinemaCon, la reunión anual de los propietarios de salas de cine en los Estados Unidos, tuvieron la fortuna de ver el adelanto de Avatar 2, la película de James Cameron que sigue a su éxito de 2009, ganador de tres premios Oscar y hasta el día de hoy la producción más taquillera de la historia con más de USD 2.800 millones recaudados. Oficialmente se llamará Avatar: The Way of Water (Avatar: el camino del agua) y se estrenará el 16 de diciembre .

El tráiler se lanzará solamente en salas de cine con Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) el 5 de mayo en América Latina y el viernes 6 en los Estados Unidos . Sólo una semana más tarde estará disponible en línea. Durante la presentación también se anunció que una versión remasterizada de la película original se lanzará el 23 de septiembre.

"Avatar: The Way of Water" se estrenará el 16 de diciembre, y el trailer estará en internet a mediados de mayo. (20th Century Fox/Disney)

Cameron envió un mensaje grabado para compartir su entusiasmo: Avatar: The Way of Water “va a superar los límites de lo que puede hacer el cine”, dijo, y atribuyó ese logro al equipo que realizó la película. El productor Jon Landau subió al Coliseo del hotel Caesars Palace en Las Vegas y lo elogió: “Uno de los puntos fuertes de los guiones de Jim Cameron es que siempre incluye en ellos temas universales y con los que uno se puede identificar”.

Landau llegó desde Nueva Zelanda, donde se encontraba rodando, y contó que “en el centro de las cuatro secuelas estará la familia Sully”. Cada historia será individual y tendrá “su propia resolución satisfactoria, pero cuando se las mire como un todo, las cuatro crearán una saga épica mucho más amplia”.

La película de James Cameron volvió a reunir a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Miles Quaritch. (20th Century Fox/Disney)

El trailer mostró la atmósfera artística de Avatar: The Way of Water y varias escenas subacuáticas, las criaturas voladoras ya conocidas y nuevos seres parecidos a ballenas. También a Jake Sully (Sam Worthington) en el momento de decirle a Neytiri (Zoe Saldaña): “No importa dónde vayamos o lo que nos suceda, la familia es nuestra fortaleza”.

Entre los personajes que regresan está la doctora Grace Augustine (Sigourney Weaver) y el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang). Y de los nuevos se conocen dos nombres importantes: Kate Winslet (Titanic, Oscar por The Reader) y Vin Diesel. Completan el elenco los ya conocidos Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald y las incorporaciones de Edie Falco, Brendan Cowell y Michelle Yeoh.

Al elenco de "Avatar: The Way of Water" se suman Kate Winslet, Vin Diesel y Edie Falco, entre otros. (20th Century Fox/Disney)

John Fithian, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine, dijo que Avatar 2 será la película con más versiones en la historia del cine: “Estamos hablando de alta resolución, alta velocidad de fotogramas, 3D, Imax, gran formato de alta calidad (PLF), diferente sistemas de sonidos y 160 idiomas diferentes”. Una ambición que retoma la que movió a Cameron en 2009 a crear más de 100 versiones con distintos niveles de iluminación, en 2D, en 3D y con distintos sistemas sonoros.

SEGUIR LEYENDO: