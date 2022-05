Lucasfilm confirmó el inicio de rodaje de “Ahsoka”: todos los detalles de la nueva serie de “Star Wars”

Ahsoka apareció originalmente en la serie animada "Star Wars: la guerra de los clones". El personaje finalmente tendrá su propia serie live-action. (Disney+)

A días de una nueva Star Wars Celebration donde se espera el anuncio oficial de las series de Star Wars de los próximos años y, posiblemente, novedades de una nueva película en producción, Lucasfilm confirmó el inicio de rodaje de Ahsoka. La serie tendrá el protagónico de Rosario Dawson y seguirá las aventuras de uno de los personajes que más creció en la última década dentro de los fans de la franquicia.

Ahsoka hizo su gran aparición live action en The Mandalorian segunda temporada, lo cual fue altamente festejado. La misma fue muy esperada por los fans de Star Wars y, sobre todo, de las series animadas, la gran base para el presente de las ficciones de acción real. Con su llegada y la reaparición de su personaje en El libro de Boba Fett, Rosario Dawson se ganó la aceptación y, atrás de ello, su serie en solitario.

Con esta imagen, Lucasfilm anunció el inicio de rodaje de "Ahsoka", el personaje interpretado por Rosario Dawson. (Lucasfilm)

En la primera imagen oficial de Ahsoka, además del logo, se puede ver el sombrero de Dave Filoni, hoy la mente detrás de todo el universo de series de televisión de Star Wars. Además de pantallas, se ve un escenario que podría ser donde se están realizando las pruebas de cámara y todo lo que concierne con la filmación en estudio. Es evidente que no quisieron hacer el anuncio con la actriz ni nada similar porque podría significar que se viene un cambio importante en su apariencia para su propia ficción. Cabe aclarar que hace unos días comenzaron a filtrarse imágenes de los sets que se están armando para el rodaje. Eso podría haber acelerado los procesos.

Aunque los planes originales de Star Wars era hacer una secuela de animación de Rebels, finalmente tras la aparición de Rosario Dawson en The Mandalorian y la entrada de Dave Filoni como casi un showrunner de todas las ficción de acción real del estudio, este producto se transformó en la serie de Ahsoka. Lo que trascendió es que seguirá funcionando como una secuela de la antes mencionada. Esto emociona a los fans de todo Star Wars porque significa que posiblemente veremos a Sabine Wren, Ezra Bridger, el Gran Almirante Thrawn, Hera Syndulla, entre muchos otros personajes que se ganaron un lugar por sus aventuras animadas.

Dentro de pocos días se estrenará la nueva serie del universo "Star Wars", "Obi-Wan Kenobi", lo que implicará el regreso de Darth Vader y otros importantes personajes. (Lucasfilm)

Las próximas series de Star Wars en llegar al catálogo de Disney+ serán Obi-Wan Kenobi y Ahsoka, dos historias centradas en personajes de la saga que poseen un particular fanatismo por su cercanía a la Fuerza y los Skywalker. Rosario Dawson, conocida por sus roles en Sin City y Daredevil, consiguió el papel y debutó en la segunda temporada de The Mandalorian. El tan esperado personaje nació en el 2008 en una novela y luego se consolidó en Star Wars: la guerra de los clones, la serie animada creada por Filoni. En esta misma se abordó su desarrollo como padawan de Anakin Skywalker, sus conflictos con la fuerza y su maestro hasta su ascenso como maestra Jedi en la séptima temporada que se emitió en 2020. También tuvo una importante aparición en Rebels.

Además de Dawson, Ahsoka contará con las actuaciones de Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead y Ray Stevenson. Como dato a destacar, a fin del año pasado se confirmó que Hayden Christensen tendrá un lugar en la ficción como Anakin/Darth Vader. La historia estará a cargo de Dave Filoni y, por ahora, no se ha confirmado la lista de cineastas que dirigirán la primera temporada salvo por Peter Ramsey, uno de los directores de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

"Ahsoka", el personaje interpretado por Rosario Dawson que tendrá su propia serie, junto a Din Djarin de "The Mandalorian". (Lucasfilm)

Sin embargo, y pese a su no confirmación, Bryce Dallas Howard, quien dirigió algunos tres capítulos de las ficciones de Star Wars, liberó algunos detalles sobre Ahsoka: “Sin revelar nada, te encantará el programa de Ahsoka que se viene. No puedo decirte nada, pero lo que puedo decir es que si eres un fanático de Clone Wars serás muy bien recompensado”.

Por último, no hay confirmación que Pedro Pascal o Temuera Morrison, ambos protagonistas de The Mandalorian y El Libro de Boba Fett respectivamente, tengan participación en la serie, pero está claro que la tercera temporada de The Mandalorian llegará antes y podría presentar más pistas de la serie que comenzó a filmarse en mayo del 2022.

Anuncio de "Ahsoka", el personaje interpretado por Rosario Dawson que tendrá su propia serie. (Lucasfilm)

Ahsoka se estrenaría en la primera mitad del 2023 en Disney+.

SEGUIR LEYENDO: