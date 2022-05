Meg Ryan está de vuelta: dirige y protagoniza un nuevo film junto a David Duchovny

Meg Ryan, la reina de las comedias románticas regresa con el film "What Happens Later" junto a David Duchovny. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Quién no recuerda Sintonía de amor (Sleepless in Seattle), Tienes un email (You’ve Got Mail) o Cuando Harry conoció a Sally (When Harry Met Sally)? Todas ellas fueron comedias románticas de finales de los ochenta y mediados de los noventa y tuvieron como protagonista a Meg Ryan, la actriz que supo conquistar el corazón de todos con cada uno de sus films.

Ahora regresa con nuevo proyecto luego de haber estar algo alejada de los focos de atención de la industria. Se trata de What Happens Later, película en la que la acompaña el actor David Duchovny (The X Files), que Ryan también dirigirá.

Meg Ryan y David Duchovny serán Willa y Bill, una mujer y un hombre que fueron pareja en el pasado y se reencuentran cuando una tormenta de nieve los deja varados en un aeropuerto. (Getty Images)

Basada en la obra de teatro Shooting Star escrita por Steven Dietz (This Random World: The Myth of Serendipity), esta comedia romántica suma algo de nostalgia por las antiguas historias de amor. Ryan también será la guionista junto a Kirk Lynn (Rules for Werewolves).

La trama cuenta la historia de Willa (Ryan) y Bill (Duchovny), que fueron pareja en el pasado y ahora vuelven a cruzarse cuando una tormenta de nieve azota la ciudad y ambos quedan atrapados en un aeropuerto. La acción se sucederá íntegramente durante esa misma noche, que deberán pasar juntos mientras se reinician los vuelos.

Meg Ryan y Tom Hanks en una escena del film "Joe contra el volcán" de 1990. (Warner Brothers/Getty Images)

Mientras Willa es la misma mujer independiente y obstinada, Bill se encuentra en plena crisis ya que acaba de separarse y se encuentra en el típico proceso de evaluación de su vida. Ambos tiene la necesidad de volver a sus respectivas casas pero esta tempestad cambiará sus planes y los volverá a cruzar. ¿Cómo habría sido la vida de cada uno si su relación hubiese continuado? La película nos lleva al pasado de ellos y, por supuesto, a su actualidad.

What Happens Later tiene estreno previsto para 2023, previo paso por el Festival de Cannes, donde se presentará oficialmente. La película es producida por Bleecker Street, que expresó en un comunicado sobre el film: “Creemos que es una mirada a la vida y el amor con la que los espectadores de todo el mundo se relacionarán y se sentirán reconfortados, en estos tiempos inciertos en los que la conexión y la reconciliación se sienten más importantes que nunca”.

Meg Ryan junto a Billy Crystal en el ya clásico film "Cuando Harry conoció a Sally". (Hulton Archive/Getty Images)

Esta no es la primera vez que Meg Ryan se pone detrás de cámara. Ya tuvo una experiencia inicial en 2005, cuando dirigió Ithaca, que no fue muy bien recibida por la crítica. Para este film fue convocado su gran compañero laboral, Tom Hanks (a quien veremos próximamente en la biopic Elvis) con quien coprotagonizó muchos de sus títulos más exitosos, y también participó su propio hijo, Jack Quaid (The Boys) fruto de su relación que tuvo con el también actor Dennis Quaid (Midway, Milagro azul).

