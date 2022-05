Elisabeth Moss sobre el mensaje de “Las luminosas”, su nueva serie: “Las víctimas tienen que tener voz y ser escuchadas”

"Cuando mi personaje empieza a darse cuenta que se acerca a la verdad, también lo hace la audiencia", dijo Elisabeth Moss sobre la dinámica narrativa de "Shining Girls". (Apple TV)

Después de protagonizar el aclamado drama El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), Elisabeth Moss se involucró en otra producción televisiva basada en un exitoso libro, esta vez escrito por Lauren Beukes: Las luminosas (Shining Girls). El drama de Apple TV+ se centra en Kirby Mazrachi (Moss), una archivista de un medio gráfico en Chicago que abandonó el periodismo de investigación tras ser víctima de un asalto traumático. Una historia sobre un asesinato le recuerda a su propio caso: se une entonces al experimentado y problemático reportero Dan Velazquez (Wagner Moura) para ir tras los pasos de su atacante, cuya identidad no conoce.

“Creo que nuestro deseo era poner a la audiencia en el punto de vista de Kirby. Ella nunca está segura de qué es lo que sigue en su vida, e incluso cuando está segura, en cualqueir momento le pueden quitar la alfombra sobre la que se para”, destacó Moss en viodellamada con Infobae. La actriz —que también produce esta ficción— sumó: “Cuando empieza a darse cuenta que se acerca a la verdad, a resolver el misterio, también lo hace la audiencia: le permitimos empezar a entender, a darle claridad para que pueda comprender junto a Kirby qué está pasando ”.

La trama de The Shining Girls explora la trastienda de casos sin resolver que están vinculados y provocan que la protagonista reviva sus peores traumas, pero también su espíritu de investigación. Mientras tanto, este agresor no identificado (Jamie Bell) está muy por delante de ambos periodistas sin dejar pista alguna y sin ser considerado culpable de tantos crímenes. “ Si hay un mensaje de la serie, es que las víctimas tienen que tener voz y tienen que ser escuchadas. Es un mensaje muy poderoso, es un problema muy presente en la cultura actual a lo largo del mundo”, destacó Moss, que viene de protagonizar El hombre invisible, película que aborda el tema desde el ángulo del cine slasher.

Después de la última temporada de The Handmaid’s Tale y un par de títulos para el cine, la ganadora del Emmy se lucirá en este drama metafísico de ocho episodios: “De ese tema en particular es sobre lo que trata el viaje de Kirby: encontrar su voz no solo para hablar por sí misma, sino también por las mujeres que nunca tendrán esa oportunidad”, puntualizó la actriz. Y agregó: “Amo los proyectos que introducen un mensaje más profundo, como un caballo de Troya, dentro de la serie: es algo entretenido, quieres saber qué pasa en el siguiente episodio, pero tiene una capa mucho más profunda por debajo que es muy importante”.

También es una serie sobre periodismo, y fue una construcción pensada con ese foco. La curiosidad que le despierta a Kirby la similitud entre los casos abre un camino a una investigación de la investigación policial, y nuevas revelaciones conducen a otros caminos.

Moss, conocida por su papel en Mad Men y desde su rol de productora, explicó mejor el desarrollo de ese costado: “Hubo errores que se cometieron dentro del caso, errores que la policía cometió en la investigació y, por supuesto, errores en el informe. Lo que Dan y Kirby hacen, que me parece fantástico, es devolverle la integridad a la historia, devolvele la integridad al periodismo. Hay una historia por contar aquí, hay cosas que no se han dicho, y contarle la historia al mundo a través del periódico se vuelve su misión: contar la verdad por estas víctimas e intentar atrapar a este tipo antes de que haga algo más”.

Kirby, el personaje de Moss, se une al reportero Dan (Wagner Moura) para investigar una serie de crímenes no resueltos. (Apple TV+)

Las luminosas (Shining Girls), se estrena todos los viernes en Apple TV+ .

