“Outlander”: todo lo que debes recordar antes de iniciar la sexta temporada

El amor lo puede todo y "Outlander" está aquí para demostrarlo una vez más. La sexta temporada llegará el 9 de marzo al catálogo de Star Plus.

Lo último que se vio de la historia de Claire y Jamie fue a mediados de 2020 cuando Outlander lanzó su quinta temporada. Caitriona Balfe y Sam Heughan volverán a dar vida a los roles principales en esta aventura que pondrá una prueba de fuego a su romance. A propósito del regreso de la serie a través de Star+, recopilamos algunos de los momentos más importantes de los episodios pasados que deberíamos recordar antes de iniciar la sexta entrega. ¡Atención, spoilers más abajo!

Claire inventó la penicilina

Por más que el propósito de la protagonista era ayudar a otros, su introducción a la avanzada medicina provocó una alteración en la historia. Ella inventa la penicilina cuando no puede tolerar más trabajar con tan pocos recursos y de manera tan precaria. Sin embargo, el adelantado invento en manos de una mujer no convenció del todo los ciudadanos de Brownville en pleno siglo 18.

Caitriona Balfe regresa a dar vida a Claire Fraser en los nuevos episodios. (Star Plus)

La escena más violenta de Outlander

Debido a las ideas que Claire comenzó a propagar sobre la medicina moderna, un grupo de hombres liderados por Lionel Brown planea un violento asalto contra ella en la que sufre una violación. Cuando Jamie va al rescate de su esposa y asesina a todos los involucrados, lleva el cuerpo sin vida de Lionel de vuelta al pueblo y su hermano, Richard Brown, declara una venganza por más que comprendiera los hechos que estuvieron detrás del asesinato.

Roger y Brianna no viajaron en el tiempo

A lo largo de la temporada pasada, la pareja consideró regresar a su propio tiempo para mantener seguro a su hijo, Jemmy, o quedarse en Fraser’s Ridge para hacer una vida allí. Cuando caen en cuenta de que pueden viajar en el tiempo con sus propias gemas, se despide de la familia Ridge y emprenden este viaje. No obstante, ellos son llevados de vuelta al mismo lugar, lo que les da a entender que Fraser’s Ridge es su verdadero hogar.

Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Lauren Lyle, César Domboy y John Bell también integran el elenco principal. (Star Plus)

El dolor que acompaña a Ian y Roger

Roger pierde su voz cuando es salvado en una operación por Claire, quien junto a Claire y Brianna lo liberaron de los ingleses. Él se caracterizaba por su personalidad alegra y una gran pasión por el canto, pero el verse arrebatado de su propia esencia le generó un trauma que también afectó su relación con Brianna. Mientras tanto, Ian tuvo que retirarse a vivir con la tribu Mohawk para liberar a Roger en la cuarta temporada y, a pesar de todo, aprendió mucho en ese tiempo, aunque también cargaba con sentimientos encontrados al respecto. Ambos hacen un viaje juntos y logran abordar estos fantasmas del pasado para mejorar a nivel mental y emocional.

La serie de televisión está basada en la saga literaria de Diana Gabaldon. (Star Plus)

Jamie y su deber con la corona

El gobernador Tryon hizo recordar a Jamie Fraser que le debe su lealtad a la corona en forma de pago por haberse asentado en Fraser’s Ridge. Así que, le ordena dirigir a un grupo militar contra los Reguladores, el nombre que lleva la creciente oposición en las colonias de América. Asimismo, se le ordena asesinar a su padrino, Murtagh Fitzgibbons, por liderar este grupo y eso provoca un gran conflicto interno en el hombre. Aunque no lo mata. De hecho, él es salvado por Murtagh cuando un regulador intentó acabar con su vida, pero terminó por morir cuando uno de los soldados le dispara. Por tal motivo, Jamie no busca tomar ningún partido por la corona, pero no será tan fácil.

El primer episodio de la temporada seis de Outlander se lanzará el 9 de marzo en Star+.

